Palloncini rossi in aria per dire no alla violenza sulle donne

Sorano (Grosseto). Tanti palloncini rossi per dire no.

Lunedì 25 novembre, il sindaco Ugo Lotti e la Giunta hanno celebrato la Giornata mondiale contro la violenza sulle donne insieme alla comunità e in particolare insieme agli studenti delle scuole di Sorano.

Un momento di condivisione caratterizzato dal lancio dei palloncini rossi in aria, un gesto simbolico per affermare il contrasto ad un fenomeno purtroppo dilagante.

«Vogliamo ringraziare gli studenti delle nostre scuole che hanno partecipato all’iniziativa – spiega il sindaco Lotti –: far volare i palloncini è stato un gesto simbolico, ma carico di significato. Ogni giorno dobbiamo far fronte comune contro ogni tipo di violenza, verbale, fisica, economica, qualsiasi essa sia. E dobbiamo in primo luogo insegnare il rispetto verso l’altro alle nuove generazioni affinché il loro futuro sia migliore. Purtroppo il fenomeno della violenza sulle donne è dilagante: le Nazioni Unite contano almeno 85.000 donne e ragazze uccise intenzionalmente nel 2023. Numeri che lasciano senza fiato ai quali dobbiamo rispondere con l’educazione, con la cultura, con la gentilezza. Grazie ai nostri ragazzi, in loro riponiamo grandi speranze».