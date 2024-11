“Orientare ed orientarsi”: dirigenti, docenti, studenti e genitori protagonisti di una giornata di studio

Grosseto. E’ la prima volta che dirigenti, docenti, studenti ed i loro genitori si incontrano per una giornata di studio sull’orientamento: l’evento si è tenuto all’Isis “Leopoldo II di Lorena” oggi, giovedì 21 novembre.

Il Prefetto Paola Berardino ha aperto i lavori alla presenza dei rappresentanti di tutte le scuole della provincia, sia gli istituti comprensivi che le scuole di secondo grado, a cura della Rete delle scuole della provincia di Grosseto.

La Fondazione Polo universitario grossetano è promotore dell’iniziativa, insieme all’Ufficio scolastico regionale della Toscana – Ufficio VII Ambito territoriale di Grosseto, ed alla Rete degli istituti scolastici della provincia di Grosseto.

La giornata di studio è finalizzata a proporre un progetto provinciale di orientamento lungo tutto l’arco della vita. L’orientamento lungo tutto l’arco della vita è un concetto che sottolinea l’importanza di fornire supporto ed assistenza nell’ambito delle scelte di carriera e di vita, non solo durante l’adolescenza e nei primi anni dell’età adulta, ma durante ogni fase della vita di una persona.

Dopo le relazioni della mattina, si sono aperti i lavori dei cinque gruppi in rappresentanza di ogni istituzione scolastica partecipante, costituiti dai dirigenti, dai docenti di primo e secondo grado, dai genitori e dagli studenti. Hanno partecipato anche le delegazioni della Consulta provinciale e del Parlamento regionale degli studenti.

La giornata è proseguita con il report sulle attività svolte dai gruppi di lavoro e con le relazioni in programma per il pomeriggio a cura di Indire, dell’Università di Siena e dell’Ufficio scolastico provinciale, e si è conclusa con l’ipotesi di progetto di orientamento in provincia di Grosseto a cura di Gabriele Marini, dirigente dell’Ufficio scolastico regionale della Toscana – Ufficio VII Ambito territoriale di Grosseto.