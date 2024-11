Tornano le lezioni annuali d’inglese e di lingua italiana per stranieri: open day del Cpia1

Capalbio (Grosseto). Tornano le lezioni annuali d’inglese e di lingua italiana per stranieri nell’ambito del progetto Fondo asilo migranti integrazione (Fami) e dei corsi di scuola media e biennio superiore.

“Ringraziamo – dichiara Patrizia Puccini, assessore con delega all’Istruzione – il Cpia1 e per il supporto la dirigente scolastica Francesca Iovenitti per aver favorito la conferma dei corsi. In questo modo possiamo offrire nel territorio un servizio utile alla crescita culturale e professionale dei cittadini, incentivando anche la socializzazione e l’integrazione dei partecipanti”.

I corsi

I corsi, che saranno presentati durante l’open day di giovedì 21 novembre, alle 17.30, nella sala del Consiglio, si svolgeranno sia in presenza, nelle sedi del Cpia1 di Grosseto, Follonica e Arcidosso, che online.

“Siamo particolarmente felici – commenta il dirigente scolastico di Cpia1 Giovanni Raimondi – di riprendere la pluriennale collaborazione con il Comune di Capalbio e con l’istituto comprensivo. Le attività svolte in passato hanno riscontrato un grande interesse nella cittadinanza locale e prodotto effetti positivi a livello culturale e socioeconomico, consentendo di ampliare l’offerta formativa per la popolazione adulta della zona sud della nostra provincia”.

I corsi, infine, verranno realizzati in base alle richieste degli iscritti. Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.cpia1grosseto.edu.it.