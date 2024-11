La “sana merenda” sbarca nelle scuole: schiaccia e succo di frutta per i bambini delle elementari

Grosseto. Lunedì 18 novembre i bambini delle primarie di via Giotto e viale Einaudi troveranno alla loro uscita di scuola una merenda a base di schiaccia e succo di frutta.

L’iniziativa è del Comune di Grosseto, con l’assessorato all’istruzione, in sinergia con la Camst.

“Viviamo in un tempo – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’istruzione Angela Amante – in cui scarseggiano i valori e in cui si sono perse anche tante delle buone abitudini del passato. La merenda sana, genuina, come quelle che tutti potevamo gustare una volta a casa dei nostri nonni, ha lasciato spazio in troppe circostanze a prodotti preconfezionati e ultraprocessati, sicuramente molto meno salutari di un buon pezzo di schiaccia e di un succo di frutta”.

“Dobbiamo avere – proseguono sindaco e assessore – grande attenzione verso questi temi: la salute è garantita anche e soprattutto se si sposa uno stile di vita sano, un approccio che magari vada a coniugare sport e corretta alimentazione. L’iniziativa simbolica prevista per lunedì 18 novembre e che vedrà protagonisti gli studenti va in questa direzione”.

L’impegno del Comune per la diffusione di buone pratiche alimentari tra i giovani è dimostrato anche dall’attenzione che viene rivolta quotidianamente alla scelta dei prodotti nelle mense scolastiche: “Utilizziamo – terminano indaco e assessore – tantissimi prodotti biologici e a filiera corta, così come raccomandato anche dalle linee guida regionali. Tra l’altro, viviamo in un territorio dove questo genere di materie prime è abbondante e di assoluta qualità”.