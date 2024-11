323mila euro per gli spogliatoi della palestra scolastica: Comune riceve finanziamento da Regione

Scarlino (Grosseto). La Regione Toscana ha recepito la richiesta del Comune di Scarlino contribuendo con 323mila euro alla conclusione dei lavori per la nuova palestra del plesso di via Lelli.

«Una bellissima notizia – commenta il sindaco Francesca Travison –, che premia l’impegno della nostra amministrazione comunale per migliorare l’edilizia scolastica. Con questo finanziamento, unito ai 170mila euro messi in bilancio comunale, riusciremo a concludere la realizzazione della nuova palestra della scuola primaria e secondaria di primo grado di Scarlino Scalo, allestendo anche la parte degli spogliatoi. Voglio ringraziare l’ufficio tecnico che sta seguendo passo dopo passo la maxi opera nel plesso di via Lelli, un intervento dal valore complessivo di quasi 3 milioni di euro, finanziati in parte dalla Regione e in parte con il Pnrr».

Nello specifico, per la palestra il budget era di 1 milione e 800mila euro: servivano poi altri 493mila euro per il completamento degli spogliatoi, che nel progetto iniziale erano previsti solo a grezzo.

«Con questo nuovo contributo, per il quale ringrazio la Regione Toscana, completiamo l’opera, mettendo a disposizione della nostra comunità un edificio scolastico dotato di spazi adatti ad ogni attività», commenta l’assessore ai lavori pubblici Cesare Spinelli.

La palestra, della superficie di circa 425 metri quadrati, è collegata direttamente all’immobile scolastico esistente così come la mensa, che ha una superficie di circa 325 mq con il refettorio, la cucina ed i locali di lavaggio, la dispensa ed i vari spazi tecnici, gli spogliatoi ed i wc a servizio degli addetti al servizio.

«Le opere della mensa sono in fase di ultimazione, successivamente si passerà ai collaudi: stiamo acquistando in questo momento gli arredi. Le opere della palestra sono in corso e, con la variante che stiamo approntando, sono previsti altri 5/6 mesi di lavori», conclude Spinelli.

Le opere del plesso di via Lelli, assieme al centro cottura della scuola dell’infanzia di Scalo, vanno a migliorare l’offerta didattica. «Sicuramente i nuovi spazi daranno un valore aggiunto alle nostre scuole – spiega il vicesindaco con delega all’istruzione, Michele Bianchi –: questi progetti, uniti alla professionalità del personale scolastico, danno lustro al nostro Comune».