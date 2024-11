“Puliamo il mondo”: studentesse e studenti in azione sulla spiaggia

Castiglione della Pescaia (Grosseto). Questa mattina, a Castiglione della Pescaia, lungo la spiaggia all’altezza del Bagno Somalia, le studentesse e gli studenti dell’Istituto “Orsino Orsini” hanno partecipato con entusiasmo allo spin-off maremmano di “Puliamo il mondo”, la storica campagna di volontariato ambientale organizzata da Legambiente che, ogni anno, coinvolge migliaia di persone in tutta Italia. La mattinata è stata un’occasione per promuovere valori come accoglienza, solidarietà e impegno civile, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza di prendersi cura del territorio e dell’ambiente che ci circonda.

Insieme alle ragazze e ai ragazzi impegnati nella pulizia della spiaggia, era presente anche Angelo Gentili, componente della segreteria nazionale di Legambiente, che ha sottolineato come iniziative di questo tipo non siano solo un’opportunità per rimuovere i rifiuti abbandonati, ma anche per accendere i riflettori sulla responsabilità collettiva che ciascuno di noi ha verso la salvaguardia del pianeta.

«La campagna “Puliamo il mondo” è molto più che un semplice atto di pulizia – ha affermato Angelo Gentili –, è un gesto concreto di impegno civico che coinvolge scuole, cittadini e amministrazioni locali. Ogni azione conta e contribuisce a costruire quel ‘clima di pace’ che tanto auspichiamo, attraverso la tutela dell’ambiente e delle comunità».

Gentili ha poi evidenziato come Castiglione della Pescaia rappresenti un esempio virtuoso di come il turismo possa essere coniugato con la sostenibilità ambientale: «È fondamentale che località come questa, che accolgono ogni anno migliaia di visitatori, investano in azioni che mirano a ridurre l’inquinamento, promuovere la raccolta differenziata e informare turisti e residenti sull’importanza di rispettare il territorio. Solo così potremo costruire un futuro più verde e giusto».

Presente alla liberazione dai rifiuti del litorale anche il sindaco Elena Nappi.

«Partecipare a questa iniziativa – ha dichiarato Elena Nappi – è per Castiglione della Pescaia e per tutti i suoi ragazzi un momento atteso quanto fondamentale per lo sviluppo e la crescita di quella cultura ambientale di cui abbiamo assolutamente bisogno per vivere in un mondo migliore. Ormai da oltre 25 anni siamo legati a questa campagna ambientale che, con la sua forza dirompente, ha conquistato migliaia di persone di tutte le età e che ogni anno porta con sé un messaggio importante non solo dal punto di vista della sostenibilità, ma anche altri valori fondamentali nella nostra esistenza, come l’edizione 2024 che è dedicata alla pace».

L’iniziativa ha rappresentato un momento di riflessione e partecipazione collettiva, evidenziando come la salvaguardia dell’ambiente non sia solo una questione di pulizia degli spazi, ma anche un modo per educare le giovani generazioni a diventare cittadine e cittadini consapevoli, capaci di fare la differenza per un mondo più sostenibile.