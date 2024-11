Torna “Va’ dove ti porta il bus”: online il bando per aderire al progetto di Autolinee Toscane

Grosseto. Torna “Va’ dove ti porta il bus“, il progetto di Autolinee Toscane che porta a scuola l’educazione ambientale, la mobilità sostenibile e il senso di appartenenza al proprio territorio.

Fin dal suo lancio, il progetto “Va’ dove ti porta il bus” ha registrato un grande successo e portato a bordo dell’autobus circa tremila bambine e bambini, con biglietto pagato da Autolinee Toscane, alla scoperta della città in cui vivono.

Anche per l’anno scolastico 2024/2025, in continuità con le precedenti edizioni, le classi quinte della scuola primaria e le prime della scuola secondaria di primo grado della Toscana avranno l’opportunità di essere accompagnate da Autolinee Toscane in uno speciale viaggio in bus.

Il bando

L’Ufficio scolastico regionale ha pubblicato il bando rivolto agli insegnanti, che, per aderire a “Va’ dove ti porta il bus”, dovranno presentare entro il 25 novembre il modulo di adesione, reperibile al link https://prenota.itinera.info/didattica/va-dove-ti-porta-il-bus/.

Finalità del progetto

Il progetto ha l’obiettivo di promuovere l’uso del mezzo pubblico e fornire gli strumenti di base per muoversi in autonomia in città, sviluppare il senso di appartenenza al proprio territorio, favorire l’immagine del bus, non solo come mezzo di trasporto, ma anche come mezzo di incontro e socializzazione, e sottolineare l’importanza del “bene pubblico” per la collettività.

Il programma

Il percorso interattivo si svilupperà tra gennaio e maggio 2025, seguito per l’azienda da Riccardo Nannipieri, coordinatore di marketing e comunicazione. Ciascuna classe sarà impegnata per sei ore in tutto. Due ore in aula, durante le quali insegnanti e un’operatrice di cooperativa Itinera introducono i temi del progetto, due ore in viaggio a bordo di un bus di linea Autolinee Toscane nella propria città e due ore dedicate alla creatività. Ispirati dall’avventura in bus, i ragazzi vengono invitati a disegnare i monumenti e i principali luoghi d’interesse che hanno ammirato dai finestrini. Disegni e testi, rielaborati con una veste grafica specifica che identifica il progetto, saranno esposti all’interno dei mezzi pubblici urbani dei territori coinvolti.

Come partecipare

Il progetto è rivolto alle scuole dei capoluoghi di provincia Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa e Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena e a quelle dei comuni coperte dal servizio urbano maggiore: Cecina, Certaldo, Chianciano, Chiusi, Colle Val d’Elsa, Empoli, Follonica, Montecatini, Montepulciano, Pescia, Piombino, Poggibonsi, Pontedera, Portoferraio, Rosignano, San Gimignano, Viareggio e Volterra.

Possono partecipare 5 classi per ogni capoluogo di provincia e 2 classi per ogni comune minore. Le classi saranno accolte in base all’ordine di arrivo delle richieste.

La scuola aderente al progetto deve trovarsi entro circa 500 metri dalla fermata del bus per agevolare il percorso in uscita nel rispetto dei tempi. Importante che le classi aderenti per ogni territorio facciano parte di uno stesso istituto comprensivo e plesso.