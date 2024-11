Carta del docente: i musei di Fondazione Grosseto Cultura entrano nel circuito

Grosseto. Fondazione Grosseto Cultura entra nel progetto del Mim (Ministero dell’istruzione e del merito) dedicato ai docenti.

Con la Carta del docente da adesso sarà possibile accedere al Polo culturale Le Clarisse e al Museo di storia naturale senza pagare il biglietto d’ingresso, ma usufruendo del bonus messo a disposizione dal Ministero.

Ogni docente di ruolo ha infatti un contributo di 500 euro da spendere per acquistare fra l’altro libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, teatro e cinema o per iscriversi a corsi di aggiornamento.

«Abbiamo voluto aderire all’iniziativa – spiega il presidente di Fondazione Grosseto Cultura, Giovanni Tombari – seguendo la proposta di Mauro Papa, direttore de Le Clarisse, e coinvolgendo anche il Museo di storia naturale con il suo direttore Andrea Sforzi. La Carta del docente da adesso sarà accettata in entrambe le strutture museali: abbiamo completato tutte le procedure e il sistema funziona. Anche questa iniziativa rientra nella mission della nostra Fondazione, che ha tra i suoi compiti la promozione della cultura locale».