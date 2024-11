“Puliamo il mondo”: gli studenti impegnati nell’iniziativa di Legambiente

Massa Marittima (Grosseto). Il Comune di Massa Marittima, in collaborazione con con l’istituto comprensivo “Don Curzio Breschi”, ha aderito all’iniziativa nazionale di volontariato “Puliamo il mondo“, promossa da Legambiente per gli alunni e le alunne della scuola primaria.

Hanno partecipato alle operazioni di raccolta dei rifiuti le classi quarte della scuola primaria di Massa Marittima e della scuola primaria di Prata e Valpiana.

“È fondamentale educare i nostri giovani a prendersi cura del proprio territorio e degli spazi pubblici che sono un bene di tutti (e non di nessuno). – afferma Sara Montemaggi, assessore alla pubblica istruzione di Massa Marittima –. Iniziative come questa ci aiutano a promuovere un senso di responsabilità collettiva verso la tutela dell’ambiente, contrastando atteggiamenti di indifferenza o di incuria nei confronti del mondo che ci circonda. Ringraziamo pertanto Legambiente, la scuola, gli alunni e le alunne, per l’interesse dimostrato. Il Comune è sempre disponibile a sostenere progetti che promuovano valori di sostenibilità e cittadinanza attiva”.