Al via il corso d’italiano per stranieri: Open Day nei locali della scuola primaria

Manciano (Grosseto). Inizia il corso d’italiano per stranieri.

Il primo appuntamento è venerdì 8 novembre alle 17 nei locali della scuola primaria di Manciano.

La Consulta per il sociale e giovani del Comune di Manciano, in collaborazione con il Cpia di Grosseto/Arcidosso (Centro provinciale di istruzione per gli adulti) e l’Istituto comprensivo “Pietro Aldi”, promuove percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e di formazione civica, finalizzati al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua italiana di livello A1- A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d’Europa (Certificazione all’Università per gli stranieri di Siena).

E non solo. Saranno attivati corsi online di I e II periodo per il conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione e del Certificato delle competenze per l’assolvimento dell’obbligo scolastico, attraverso l’utilizzo dell’aula Agorà.

«Il progetto – spiegano il vicesindaco Roberto Bulgarini, la presidente della Consulta, Cinzia Tomassoli, e la dirigente scolastica Francesca Iovenitti – è finalizzato a mettere in atto delle misure concrete a sostegno ed integrazione della popolazione adulta del territorio mancianese. L’iniziativa è frutto della collaborazione, non scontata, tra due istituzioni scolastiche e laAmministrazione comunale».

I corsi saranno erogati gratuitamente e si terranno nei locali messi a disposizione dall’amministrazione, secondo un calendario che verrà definito con i corsisti, al fine di favorire la loro partecipazione. Il Comune raccomanda agli interessati di portare con sé, il giorno della presentazione, tutta la certificazione sulla loro situazione attuale.