“Puliamo il mondo”: studenti, Legambiente e assessore ripuliscono aree verdi e parchi gioco

Grosseto. Questa mattina a Grosseto si è svolta una nuova edizione di “Puliamo il Mondo“, l’iniziativa di volontariato ambientale promossa da Legambiente in tutta Italia.

Studenti, volontari e rappresentanti dell’amministrazione comunale si sono dati appuntamento nell’area verde nei pressi di via Caravaggio per avviare una giornata di pulizia in diverse aree verdi della città. Tra i presenti, le studentesse e gli studenti dell’Istituto comprensivo Grosseto 4 e l’assessore all’ambiente del Comune di Grosseto, Erika Vanelli, accompagnati dai rappresentanti di Legambiente.

L’intervento si è concentrato sulla pulizia di zone strategiche: l’area verde parallela a via Caravaggio, i parchi giochi adiacenti alla scuola “Dante Alighieri”, in via Meda, e infine il parco di via Giotto. Durante la mattinata, sono stati raccolti numerosi rifiuti, tra cui plastica, carta e lattine, a testimonianza di quanto sia ancora necessaria una maggiore sensibilizzazione della cittadinanza verso il rispetto degli spazi pubblici.

L’assessore Vanelli ha sottolineato l’importanza della campagna per il Comune: “‘Puliamo il Mondo’ rappresenta un momento fondamentale per la nostra comunità. È un’occasione per sensibilizzare i più giovani, che sono i futuri custodi dell’ambiente, e per ricordare che le azioni di ciascuno di noi fanno la differenza. Collaborare con Legambiente in questa campagna ci permette di accendere i riflettori sui temi della sostenibilità e della cura del nostro territorio, coinvolgendo la comunità nella costruzione di una Grosseto più verde e vivibile per tutti.”

Angelo Gentili, di Legambiente, ha aggiunto: “‘Puliamo il Mondo’ va oltre la semplice liberazione dai rifiuti delle aree verdi. È un momento di aggregazione e di consapevolezza che dimostra come anche le piccole azioni possano contribuire alla costruzione di un clima di pace e di giustizia ambientale. I giovani sono i primi a raccogliere questa sfida e ciò che hanno fatto oggi, armati di sacchetti e guanti, è un esempio concreto del loro impegno. Ci auguriamo che il nostro lavoro ispiri altri a fare altrettanto, per una Grosseto sempre più libera dai rifiuti.”

La dirigente dell’Istituto comprensivo Grosseto 4, Anna Maria Carbone, ha dichiarato: “Partecipare a ‘Puliamo il Mondo’ significa fare la propria parte per un futuro più sostenibile ed è una delle tante azioni che la scuola mette in atto per formare cittadini consapevoli e responsabili, capaci di agire in modo concreto per il bene della comunità. I diversi percorsi intrapresi sono finalizzati ad aiutare gli adolescenti e le adolescenti a comprendere le interconnessioni tra le azioni umane e l’ambiente, a riconoscere i problemi ambientali globali e locali e a sviluppare un senso di responsabilità nei confronti del pianeta e del proprio futuro. Ogni attività incoraggia i ragazzi a riflettere sulle cause dei problemi ambientali, a valutare le diverse soluzioni proposte e a sviluppare la capacità di prendere decisioni informate. L’educazione alla sostenibilità inoltre favorisce la crescita personale degli alunni, sviluppando competenze come la creatività, la capacità di lavorare in gruppo e la resilienza. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata, un esempio tangibile di come scuola e territorio possano lavorare insieme.”

L’evento, grazie alla presenza di esperti del progetto Life Agreenet, è stato occasione per sensibilizzare scolaresche e cittadinanza intervenuta sul tema della “riqualificazione verde dei centri urbani“, sottolineando l’importanza di tutelare e conservare parchi urbani e programmare nuovi progetti di riforestazione urbana che rappresentano un’importante arma contro l’inquinamento cittadino e gli effetti dei cambiamenti climatici. Una difesa attiva a garanzia della salute dei cittadini specialmente durante la stagione estiva, che ormai registra temperature da record.

La giornata si è conclusa con la soddisfazione di tutti i partecipanti, che, con il loro impegno, hanno voluto lanciare un messaggio di rispetto e cura per il territorio. Un’iniziativa che il Comune di Grosseto, in collaborazione con Legambiente, continuerà a sostenere, con l’obiettivo di rendere il capoluogo maremmano un esempio di sostenibilità e partecipazione civica.