Rispetto e valorizzazione delle diversità: gli studenti presentano il progetto

Grosseto. Mercoledì 30 ottobre, alle 10, nell’aula magna dell’Iis Polo “L. Bianciardi” di Grosseto, si terrà l’evento conclusivo del progetto RE.A.DY, frutto della collaborazione tra l’Indirizzo tecnico Grafica e Comunicazione e l’Istituto comprensivo di Gavorrano “Falcone e Borsellino”.

Il progetto

“REspect and Approach to DiversitY” è il titolo del progetto elaborato lo scorso anno dalla scuola secondaria di primo grado “Bandi” di Gavorrano, su mandato dell’amministrazione comunale che fa parte della rete nazionale RE.A.DY, costituita da enti locali e regionali per contrastare le discriminazioni basate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere, con l’obiettivo di abbattere e superare ogni tipo di stereotipo ed educare al rispetto e alla valorizzazione della diversità.

Gli studenti della scuola media di Gavorrano hanno avuto l’opportunità di trasformare i loro elaborati grafici e i loro disegni realizzati su tela, frutto di un lavoro di riflessione su vari argomenti legati ai temi del pregiudizio e della discriminazione, in un book fotografico, grazie al supporto dei ragazzi dell’indirizzo tecnico Grafica e Comunicazione del Polo Bianciardi, che li hanno supportati e guidati nella realizzazione del progetto attraverso un’attività di peer tutoring. Gli studenti più grandi hanno guidato i più giovani nella realizzazione delle foto, tra scatti e luci, rendendoli partecipi della loro padronanza tecnica, acquisita nel percorso di studi.

Mercoledì 30 ottobre, le classi che hanno partecipato al progetto si riuniranno, quindi, nell’aula magna del Polo Bianciardi di Grosseto, insieme ai docenti che li hanno seguiti, per la presentazione finale del lavoro svolto, che vede la realizzazione delle loro idee, dai disegni all’elaborato editoriale, frutto di una riflessione necessaria su tematiche importanti e attuali e della collaborazione fra studenti per un apprendimento fra pari.