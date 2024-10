Il convitto scolastico è “salvo”: immobile acquistato dalla Provincia all’asta per 349mila euro

Grosseto. Finisce bene la vicenda del convitto scolastico di Arcidosso, oggetto di una procedura fallimentare: nei giorni scorsi, la Provincia di Grosseto ha acquistato l’immobile all’asta per 349mila euro, con l’obiettivo di salvare il “convitto” entrando nella piena disponibilità del bene.

La Provincia di Grosseto fino al 2022 ha pagato un canone di locazione di 78mila euro all’anno alla proprietà, per garantire l’utilizzo della struttura annessa all’Istituto professionale statale di Arcidosso e situata in via Risorgimento 4. Grazie alla sua storica funzione di convitto e più recentemente anche di semiconvitto, nel tempo la struttura residenziale scolastica è diventata sempre più un punto di riferimento per i giovani del territorio e soprattutto per gli studenti e le studentesse che abitano in località lontane o mal collegate, offrendo loro un’opportunità essenziale per il proseguimento degli studi, in un contesto di supporto sia educativo che residenziale.

L’immobile nel frattempo è stato pignorato. Con provvedimento del 14 febbraio 2022, il Giudice dell’esecuzione del Tribunale di Grosseto, ha autorizzato la Provincia di Grosseto a continuare ad utilizzarlo con le stesse finalità, sino ad una eventuale aggiudicazione, versando l’affitto di 78mila euro all’anno, in favore della procedura esecutiva. Nel tempo il convitto è stato oggetto di diversi esperimenti di vendita senza successo. A seguito dei pregressi ribassi conseguenti ai precedenti avvisi rimasti deserti, è stato messo nuovamente all’asta ad un valore sensibilmente ridotto rispetto al valore originario: 349mila euro a fronte di 685mila euro.

“L’acquisizione del convitto di Arcidosso da parte della Provincia di Grosseto è un passo fondamentale per garantire continuità a un servizio essenziale per gli studenti e le studentesse del nostro territorio – afferma Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto -. Questa struttura non è solo un luogo di ospitalità, ma un centro educativo dove si formano i cittadini di domani, con un’attenzione particolare all’assistenza allo studio e alla crescita personale. L’investimento ci consentirà di tutelare un bene prezioso per la comunità scolastica, risparmiando al tempo stesso sui costi di affitto e garantendo un servizio stabile e di qualità. Un risparmio di 78mila euro all’anno che permetterà alla Provincia di liberare risorse da destinare ad altri servizi. Inoltre, abbiamo già previsto uno stanziamento per intervenire sulla messa a norma e sull’efficientamento energetico dello stabile, andando nella direzione non solo di continuare a garantire il servizio, ma anche di rendere la struttura più sicura e accogliente.”

“Un’operazione che dimostra grande lungimiranza da parte di tutti gli attori coinvolti. – commenta Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso -. La scuola è una delle cose più importanti su cui dobbiamo investire, a partire dalle strutture. Ora sarà possibile fare anche interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull’immobile, magari andando ad intercettare contributi su bandi regionali e ministeriali. Potremmo inoltre pensare a potenziare l’offerta formativa e didattica che ruota intorno al convitto, in particolare mi riferisco a tutti i progetti relativi al dopo scuola, offerti dal semiconvitto, fondamentali per far crescere i ragazzi di tutto il territorio amiatino, e non solo, in modo sano e corretto, grazie al coinvolgimento di operatori preparati che li potranno seguire da vicino. Ci tengo a ringraziare il presidente Limatola e tutta la struttura provinciale che hanno creduto in questa operazione capendo fin da subito l’opportunità finanziaria, logistica e didattica che essa avrebbe offerto”.