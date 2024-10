Orientamento scolastico: tre incontri per aiutare i giovani nella scelta delle superiori

Grosseto. La Regione Toscana mette a disposizione di tutte le famiglie e degli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado una serie di incontri dove confrontarsi e condividere strategie e strumenti.

“Si tratta – spiega l’assessore all’istruzione del Comune di Grosseto, Angela Amante – di un percorso formato da tre distinti momenti, molto importante per offrire ai genitori e ai nostri giovani tutti gli strumenti utili per una scelta pienamente consapevole”.

Il programma

Di seguito i tre momenti distinti

Il 4 novembre, dalle 19, nell’aula Magna del Polo universitario grossetano di via Ginori, “Genitori e figli insieme nella scelta”: una riflessione su come supportare in modo attivo ed efficace il percorso di scelta dei propri figli e delle proprie figlie.

Tra il 5 e il 13 novembre, on demand, “Conoscere l’offerta formativa”, webinar informativo che presenta tutti gli indirizzi di scuola secondaria di secondo grado (il link per la visione asincrona sarà fornito al termine del primo incontro e le famiglie potranno visionarlo in qualsiasi momento nel periodo sopra indicato).

Il 14 novembre, dalle 17.30 alle 18.30, on line, “Dubbi, domande & risposte”: incontro online in diretta in cui le famiglie potranno porre i loro dubbi e quesiti a un esperto orientatore, che fornirà loro indicazioni pratiche per affrontare nel migliore dei modi questa fase.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.