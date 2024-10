“FolloWme Junior”: gli studenti approfondiscono la questione israelo-palestinese

Follonica (Grosseto). Durante i mesi di settembre e di ottobre la classe III B della scuola secondaria di primo grado “Arrigo Bugiani” di Follonica, dell’Istituto comprensivo “Leopoldo II di Lorena” ha avuto modo di riflettere sulla questione israelo-palestinese grazie all’iniziativa proposta alla pinacoteca dal festival “FolloWme Junior” 2024, un collettivo giovanile che crea e produce opere artistiche e culturali, condividendo i propri lavori con un pubblico prevalentemente giovane.

Quest’anno, il collettivo è stato a Gerusalemme, dove ha realizzato interviste e filmati con testimoni della guerra sia palestinesi che israeliani, dimostrando come l’incontro e il dialogo siano possibili.

In questa ultima edizione inserita nel più ampio festival “FolloWme”, organizzato dalla curatrice Cinzia Canneri, è stato presentato un confronto aperto sulle questioni politiche, culturali e storiche legate a Palestina e Israele, offrendo un’analisi che mira a individuare una prospettiva “altra”, capace di credere e costruire la pace. Il tema scelto, “L’altra Terra”, intende rappresentare la terra non come oggetto di rivendicazione, ma come luogo di scoperta, basato sui valori dell’integrazione e della convivenza.

Le attività svolte in classe hanno avuto lo scopo di ricercare una narrazione storica e umana che nasca dal presente portando con sé il valore di un tempo passato.

Le mostre, il video del “FolloWme Junior”, la collaborazione con le scuole e i talk che sono stati promossi sull’argomento hanno cercato di esplorare gli eventi più importanti accaduti in questo ultimo anno, ma hanno cercato di farlo proponendo esperienze che si differenziano dalla prospettiva dominante della violenza per aprirsi alle possibilità di un’altra narrazione collettiva e comunitaria.

L’obiettivo di questa edizione di “FolloWme Junior” consiste nello sviluppo di un progetto che costruisca una rete di collaborazione tra le scuole e il festival, per promuovere la partecipazione giovanile creando uno spazio in cui i giovani possano non solo accogliere gli stimoli proposti, ma anche riflettere attivamente su essi.

La mostra

La classe III B ha visitato la mostra che documenta gli attacchi inflitti sia agli israeliani che ai palestinesi, per sollecitare una discussione di confronto e analisi con la finalità di “vedere” la violenza per aprirsi ad altre prospettive di pace.

Nella sala principale della pinacoteca le fotografie dei due artisti dialogano metaforicamente esponendo le loro opere: Amnon Gutan, in “The October 7th War”, ha documentato l’attacco terroristico di Hamas del 7 ottobre e Mohammed Dahman, in “War in Gaza”, ha svolto un reportage in Gaza durante gli attacchi israeliani.

Nella sala piccola, invece, gli alunni e le alunne hanno potuto osservare il lavoro “Occupied Pleasures” di Tanya Habjouqa che offre la rappresentazione della condizione di resilienza in una visione positiva e costruttiva. Quest’ultimo allestimento si lega strettamente al lavoro proposto dal “FolloWme Junior”, orientato alla scoperta delle basi di costruzione della pace, per aprirsi ad un futuro diverso in cui tra i due popoli si possa trovare la possibilità dell’altra Terra, intesa come spazio non solo materiale, ma anche esistenziale e umano.

Gli studenti e le studentesse hanno avuto modo di riflettere come la terra possa ancora essere origine di conflitti legati al potere, ma anche come possa diventare un luogo comune e condiviso, uno spazio in cui le differenze possano incontrarsi e rispettarsi nella diversità.