Voucher per la frequenza negli asili nido privati autorizzati: ecco il bando del Comune

Scarlino (Grosseto). Il Comune di Scarlino ha pubblicato un avviso per l’assegnazione di voucher a sostegno delle famiglie con bambini tra i 3 e i 36 mesi iscritti ai servizi per la prima infanzia negli asili nido privati autorizzati e accreditati sul territorio comunale, per l’anno educativo 2024-2025.

L’iniziativa mira a supportare le famiglie nel pagamento delle rette degli asili nido, garantendo un accesso più ampio ai servizi educativi e promuovendo il benessere dei minori.

«La nostra amministrazione – spiega Cecilia Bernardi, consigliere comunale con delega ai Servizi per l’infanzia – è sempre molto attenta al supporto alle famiglie: anche i voucher per le rette dei nidi accreditati sono una misura che si inserisce nelle azioni che l’ente promuove per sostenere chi ha figli e fa parte della nostra comunità».

Le domande

Le agevolazioni saranno calcolate in base all’Isee della famiglia, coprendo parte della differenza tra la retta del nido e il bonus Inps. L’importo massimo del voucher potrà raggiungere 178 euro.

Le domande devono essere presentate entro martedì 12 novembre 2024 consegnandole a mano all’ufficio Protocollo del Comune in busta chiusa, o mandando una pec all’indirizzo comunediscarlino.protocollo@legalmail.it. Il modulo di richiesta e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Scarlino: www.comune.scarlino.gr.it.

Per maggiori dettagli, è possibile contattare l’ufficio Servizi educativi al numero 0566.38529 o via email a c.brunese@comune.scarlino.gr.it.