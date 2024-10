Pre e post scuola: al via il servizio gratuito per venire incontro alle esigenze delle famiglie

Roccastrada (Grosseto). Sono al momento 84 i bambini e i ragazzi che fruiscono del servizio di pre scuola e 20 quelli che fruiscono del post scuola nei vari plessi scolastici del Comune di Roccastrada.

Inizierà lunedi 14 ottobre il servizio gratuito per le famiglie che ne hanno necessità, che prevede la messa a disposizione di operatori qualificati che prendono in consegna i bambini delle scuole materne e primarie del territorio comunale fino ad un’ora prima del suono della campanella e sono in grado di trattenerli fino ad un’ora dopo l’uscita.

Questa la distribuzione territoriale e per plesso scolastico dei bambini che usufruiscono del servizio: scuola primaria di Roccastrada 21 iscritti al pre scuola, scuola dell’infanzia di Roccastrada 3 iscritti al pre scuola, scuola primaria di Ribolla 37 iscritti al pre scuola e 5 al post scuola, scuola primaria di Sassofortino 16 iscritti al pre scuola e 8 al post scuola, scuola primaria di Sticciano 5 iscritti al pre scuola e 4 al post scuola, scuola dell’infanzia di Sticciano 3 iscritti al pre scuola e 2 al post scuola.

“Un servizio che abbiamo voluto organizzare anche per questo anno scolastico in continuità con gli anni scorsi – dichiara il sindaco Francesco Limatola -, che fornisce alle famiglie che ne hanno necessità, per esigenza lavorative o personali, un supporto decisamente apprezzato. E il numero delle famiglie che lo hanno richiesto sta a dimostrarne la reale necessità in un territorio nel quale riteniamo particolarmente importante mantenere inalterati il livello e la qualità del servizio scolastico, che è uno degli obiettivi prioritari del programma dell’amministrazione”.

“E’ un servizio che questa nuova amministrazione ha voluto mantenere in continuità con l’esperienza della precedente – dichiara l’assessore alla pubblica Istruzione Marcella Fiorenti -, ritenendo questo servizio in linea con le politiche sociali di aiuto alle famiglie finalizzate a garantire una migliore qualità della vita dei bambini e ragazzi. Sono molti i genitori che per ragioni lavorative o per necessità familiari utilizzano questa opportunità che anche per il corrente anno siamo riusciti a garantire in forma del tutto gratuita, grazie alla collaborazione di CoeSo Società della Salute di Grosseto che ci supporta nella gestione dei servizi socio assistenziali al territorio e del servizio associato Pubblica Istruzione dell’Unione dei Comuni per la logistica”.

Il servizio, organizzato dal Comune in collaborazione con Coeso Società della salute di Grosseto, l’Istituto comprensivo e con il servizio associato Pubblica Istruzione dell’Unione di Comuni montana Colline Metallifere, è rivolto a quelle famiglie che per motivi di lavoro o altre esigenze familiari che mal si conciliano con gli orari di apertura della scuola, non hanno la possibilità di affidare la custodia dei propri figli.

La scadenza per la presentazione delle domande era fissata al 4 ottobre scorso per consentirne l’organizzazione del servizio, ma comunque la domanda potrà essere inoltrata anche più avanti per mutate esigenze familiari che si dovessero verificare.

E’ possibile farlo contattando lo sportello sociale del Comune di Roccastrada al numero 0564.561244 oppure l’ufficio associato Pubblica Istruzione al numero 0564.561229.

Il modello di domanda per poter effettuare l’iscrizione è disponibile ne i sopra indicati uffici oppure scaricabile dal sito internet del Comune di Roccastrada (www.comune.roccastrada.gr.it).