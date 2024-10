Alternanza scuola-lavoro: gli studenti del Polo tecnologico al 4° Stormo

Grosseto. Due gruppi di studenti che frequentano l’ultimo anno del Polo tecnologico “Manetti- Porciatti” di Grosseto – nove dell’indirizzo meccanica ed energia e dieci di quello informatico – dal 18 settembre all’11 ottobre hanno preso parte al Pcto (Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) all’aeroporto militare, base del 4° Stormo Caccia.

Il progetto

Il progetto nasce con lo scopo di rafforzare l’impronta del 4° Stormo sul territorio, offrendo strutture e personale di altissimo livello al servizio dei cittadini, e, al contempo, avvicinare i giovani alla realtà dell’Aeronautica Militare, attraverso il loro coinvolgimento in attività di alternanza scuola lavoro. Per far conoscere e comprendere pienamente le attività dello Stormo, gli studenti hanno vissuto la quotidianità di alcune articolazioni del Reparto in linea con i loro studi per supportare la maturazione di un atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni e per alimentare la preziosissima curiosità che alberga in ciascun giovane prossimo a delle scelte importanti per la propria vita.

Non si tratta, quindi, di un tirocinio, ma di un’esperienza per trasmettere conoscenze, informazioni ed elementi che consentiranno di compiere scelte consapevoli per il futuro. Con questa esperienza, i ragazzi hanno avuto modo di scoprire parte del mondo e del lavoro dietro all’attività di un pilota militare: dai seggiolini eiettabili all’equipaggiamento, passando per la struttura del velivolo e per l’avionica.

Ogni giorno gli studenti hanno vissuto le differenti sfaccettature della realtà manutentiva, accompagnati dagli specialisti del Gruppo Efficienza Aeromobili del 4° Stormo.

L’entusiasmo e la curiosità dei ragazzi ha rappresentato uno stimolo e un premio enorme anche per lo stesso personale dello Stormo, che ha trasmesso tutta la passione per la propria professione, base fondante dei principi che vivono in tutto l’operato dell’Aeronautica Militare.