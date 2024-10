Premio letterario “Scelto da noi”: selezionate le due cinquine finaliste

Massa Marittima (Grosseto). Entra nel vivo il premio letterario nazionale di narrativa per ragazzi e ragazze, “Scelto da noi“, promosso dal Comune di Massa Marittima in collaborazione con l’istituto comprensivo “Don Curzio Breschi” e giunto quest’anno alla 31? edizione.

Sono state infatti decretate le due cinquine finaliste tra tutti i titoli inviati dagli autori, dalle autrici e dalle case editrici che hanno partecipato al concorso, rispettivamente nella sezione A di narrativa e nella sezione B, che comprende Graphic novel, silent book e albi illustrati. Le due cinquine finaliste sono state selezionate nel corso dell’estate dagli studenti e dalle studentesse delle ultime due classi della scuola primaria, che si sono recati in biblioteca per valutare e votare i titoli preferiti tra tutti i libri in concorso che erano disponibili nella valigia di “Scelto da noi”.

I titoli più votati

Per la sezione narrativa: “L’enigma della casa”, di Claudia Palombi (Giunti Editore); “Un mistero per gatto cagliostro,” di Fabrizio Altieri (Il Battello a Vapore); “Tutto il bene che puoi fare, storie di chi ha fatto la differenza”, di Chiara Valentina Segré e Marco Annoni (Lapis); “Fate i tuoni”, di Michele D’Ignazio (Rizzoli); “Calypso la bambina wi-fi”, di Francesco Morgando (Feltrinelli).

Per la sezione B: “Roba da mostri”, di Emiliano Paganico e Fabrizio Di Nicola (Tunuè); “Il giardino incantato”, di Luca Tortolini (Orecchio Acerbo); “Mia mamma è una matrioska”, di Ester Armanino (Rizzoli); “Il filambulante”, di Federica Ortolan (Sabir); “Nuvole di pane”, di Cristina Bartoli (Storie Cucite).

I cinque libri della sezione A e i cinque libri della sezione B saranno oggetto di lettura da parte dei bambini e delle bambine delle ultime due classi dell’Istituto comprensivo “Don Curzio Breschi” nel corso dell’anno scolastico 2024/2025.

Alla fine della lettura, i bambini decreteranno il vincitore per ciascuna sezione, a cui verrà corrisposto un compenso netto di 1000 euro e una targa ricordo.

I due vincitori verranno ospitati per incontrare i bambini che li hanno votati in occasione della giornata di premiazione, che si terrà il 30 maggio a Massa Marittima.

“Il premio ‘Scelto da noi’ da oltre tre decenni riesce a coinvolgere i giovani lettori della scuola primaria in modo attivo e creativ. – commenta Irene Marconi, sindaco di Massa Marittima –. Un’iniziativa che è cresciuta in questi anni e si è consolidata grazie al convinto coinvolgimento dell’istituto ‘Don Curzio Breschi’ e del Comune, uniti nel comune obiettivo di incentivare la lettura nei bambini e nelle bambine. Anno dopo anno si è rivelata un’opportunità molto apprezzata anche dalle case editrici e dagli autori per promuovere nuovi titoli. In un’epoca in cui la lettura rischia di essere messa da parte, siamo felici di contribuire a sviluppare un interesse per i libri fin dalla giovane età. Spero che anche questa edizione possa continuare a ispirare e a far crescere nuovi lettori, contribuendo a creare una comunità sempre più legata alla cultura”.