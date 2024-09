Università della Libera Età, al via l’anno accademico: aperte le iscrizioni

Follonica (Grosseto). Il nuovo anno accademico dell’Università della Libera Età di Follonica, nata nel 1990 con lo scopo di fare e promuovere cultura, formazione e socializzazione, avrà inizio martedì primo ottobre e terminerà venerdì 30 maggio 2025.

I corsi, che spaziano dalla letteratura, all’arte, al diritto, al teatro, alla fisica, all’astronomia, si terranno alla Fonderia 1 dal lunedì al venerdì, in orario pomeridiano, a seconda dei corsi di interesse.

Venerdì 27 settembre, dalle 18, al Teatro Fonderia Leopolda si terrà la presentazione del nuovo anno accademico. Alle 20.15 la serata continua con il concerto dei “Divitardivi”, che interpreteranno i più grandi successi di Lucio Battisti. L’ingresso è libero.

“La nostra Università della Libera Età aiuta le cittadine e i cittadini che vi partecipano ad arricchire il proprio bagaglio culturale – afferma il sindaco Matteo Buoncristiani – e si impegna a non lasciarli soli e a dare loro l’opportunità di riprogettare la propria vita mediante lo studio, l’approfondimento e la condivisione di esperienze. L’Università della Libera Età, che svolge una funzione sociale e di preparazione all’invecchiamento, ha dimostrato un valido sostegno per gli adulti e gli anziani non più costretti a stare in casa, ma spronati ad uscire per condividere esperienze con coetanei attraverso l’impegno e lo studio”.

L’assessore allo sviluppo delle politiche culturali, educative e giovanili, Stefania Turini, si dice entusiasta di legare l’esperienza della Università della Libera Età al suo primo mandato da amministratore. “La mia esperienza sarà insieme attiva e costruttiva – dichiara Turini – per realizzare competenze e saperi trasversali, perché non si finisce mai di imparare e apprendere”.

Il ruolo di Rettore della Università della Libera Età è ricoperto dall’avvocato Davide Novelli, il quale afferma che “si può rimanere giovani per sempre, ciò che serve è continuare ad allenare la mente imparando nuove cose, con curiosità e passione. Questa è la nostra mission e questo è il mio primo obiettivo, nel mio nuovo ruolo di responsabile”.

Le iscrizioni

Per le iscrizioni, è necessario effettuare un versamento di 40,00 euro fino al 25 novembre, al Monte dei Paschi di Siena, agenzia di Follonica, intestato a “Comune di Follonica C/C 30112 BIC PASCITMMFLL – IBAN IT14M0103072240000003011277”.

La ricevuta di pagamento va consegnata nell’aula “Simone Turini” della Fonderia 1 per procedere con l’effettiva iscrizione nei giorni 27 e 30 settembre, dalle 11.00 alle 12.00, mentre dal primo al 18 ottobre, dalle 15.30 alle 16.00 nei giorni in cui c’è lezione. Dopo tale data, le iscrizioni verranno prese ogni lunedì, dalle 15.30 alle 16.00, fino al 25 novembre.

L’amministrazione comunale augura a tutti i docenti, discenti e allo staff della Università della Libera Età “buon lavoro per il nuovo anno accademico”.