“La Rocca. Sogno un mondo”: ecco il concorso nazionale di letteratura per l’infanzia

Roccatederighi (Grosseto). La Pro Loco di Roccatederighi, con il patrocinio del Comune di Roccastrada, ha promosso il concorso nazionale letterario per l’infanzia, “La Rocca. Sogno un mondo“.

Un concorso a tema di testi inediti scritti da autori adulti, che verranno selezionati da una giuria di esperti presieduta dalla scrittrice e giornalista Paola Alberti. In finale, i vincitori saranno scelti dai loro lettori: gli alunni della scuola primaria di Sassofortino dell’Istituto comprensivo di Roccastrada, insieme agli alunni della scuola primaria “Luigi Pirandello” di Niscemi (Caltanissetta).

Il concorso nasce da un’idea della scrittrice Anna Genni Miliotti e dal suo testo intitolato appunto “Sogno un mondo”. “Scopo del concorso – sottolinea l’autrice che è presidente del premio – è promuovere la scrittura per ragazzi su temi sociali. Ai bambini si può parlare di tutto, bastano le parole giuste. Loro sono molto più bravi e pronti di quanto immaginiamo. E c’è un altro obiettivo, la promozione del territorio delle colline metallifere, una vera magia da far conoscere ancora di più, ed in questo le associazioni Pro Loco, come quella di Roccatederighi, Presieduta da Giulio Galdi, svolgono con passione un ruolo importante”.

Le date

L’iscrizione al concorso dovrà essere effettuata entro il 30 settembre, la premiazione avverrà il 20 ottobre. Due saranno i gradi di giuria, ovvero quella degli esperti, che farà la selezione dei testi, e la seconda, composta dagli alunni, che decreterà i vincitori.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito internet www.roccatederighi.it e la pagina Facebook Pro Loco Roccatederighi o andare direttamente al link https://www.concorsiletterari.net/bandi/la-rocca-sogno-un-mondo

Per ulteriori informazioni è possibile inviare una mail a: a.g.miliotti@gmail.com.