Primo giorno di scuola, il sindaco agli studenti: “Siete impegnati a preparare il nostro futuro”

Arcidosso (Grosseto). “Sarà bellissimo ricordare questo giorno, i compagni di classe, gli insegnanti”.

A dichiararlo è il sindaco di Arcidosso, Jacopo Marini, che commenta il primo giorno di scuola.

“Io conservo gelosamente nella memoria le immagini di allora. Devo molto a tutti gli insegnanti che ho avuto, figure fondamentali per la mia formazione culturale e sociale e per quella di ciascun individuo. Il primo giorno di scuola è un giorno speciale e auguro a tutti i ragazzi di viverlo con gioia ed entusiasmo – termina il sindaco –. Cari studenti il vostro percorso di formazione è un lavoro su voi stessi, su come sarete. Il futuro non è semplice ed ha bisogno di persone preparate e attente, appassionate e curiose. Arcidosso ha bisogno di voi! Buon anno scolastico”.