Nuova scuola media, il sindaco: “Struttura pronta, ho consegnato le chiavi al dirigente”

Santa Fiora (Grosseto). “Il primo giorno di scuola sarebbe, a mio parere, da segnare nel calendario con un colore speciale”.

A dichiararlo è il sindaco di Santa Fiora, Federico Balocchi.

“Non è il rosso delle festività e neppure il nero dei giorni lavorativi, potrebbe avere i colori dell’arcobaleno per indicare il valore senza tempo di quanto rappresenta la formazione nella vita di donne e uomini – sottolinea il sindaco -. Imparare vuol dire, infatti, compiere un percorso identitario per donne e uomini fin da bambini che contiene storia, lingue, cultura, e, poi, il funzionamento della vita fatto di matematica, fisica, chimica. Nell’augurare a tutti gli studenti e insegnanti buon lavoro consegnamo a loro la nostra fiducia in ciò che saranno. Ogni anno a scuola inizia un pezzetto di futuro”.

“Il primo giorno di scuola, quest’anno a Santa Fiora, è due volte speciale. Oggi ho consegnato le chiavi della nuova scuola al dirigente scolastico e nei prossimi giorni studenti, insegnanti e personale occuperanno i locali. Per un piccolo Comune collocato in montagna come il nostro, progettare, costruire, far funzionare una scuola nel 2024 è una grande impresa e un indice di speranza per il futuro del nostro territorio – termina Balocchi –. Non è stato semplice arrivare ad oggi attrezzando la nuova scuola media di servizi e funzionalità adeguate ai tempi. Non è stato semplice trovare e seguire imprese che la costruissero bene garantendo sicurezza e qualità edilizia. La scuola media di Santa Fiora oggi è una realtà, una struttura pulsante e utile anche dopo di noi”.