Laboratori nelle scuole per favorire l’orientamento professionale: la proposta di Confesercenti

Grosseto. Un’ora d’impresa. È la proposta che Confesercenti fa alle scuole superiori della Maremma. Una serie di incontri di orientamento professionale verso l’attività imprenditoriale. Una proposta che giunge alla vigilia dell’inizio della scuola, insieme all’augurio, per docenti e studenti, di un proficuo anno scolastico.

Luigi Benelli Di Maro, presidente provinciale di Impresa Giovane Confesercenti Grosseto, ha scritto ai presidi delle scuole per proporre degli incontri talk fra imprenditori del territorio e studenti delle classi quarte e quinte superiori.

Confesercenti Grosseto ha stretto da tempo collaborazioni con gli istituti superiori del territorio provinciale. Attraverso il progetto Girogustando, che valorizza l’enogastronomia locale, ha svolto nelle classi cooking lesson condotte da importanti chef.

Ha inoltre collaborato allo svolgimento di laboratori professionali per la definizione, insieme agli studenti, delle strategie turistiche del territorio.

«L’obiettivo – prosegue Benelli Di Maro – è stimolare l’acquisizione delle competenze di base per svolgere l’attività di impresa individuale attraverso incontri diretti con gli imprenditori del territorio di commercio, turismo e servizi».

Confesercenti coglie l’occasione per fare i propri auguri per questo inizio di anno scolastico agli studenti e ai docenti: «Siamo consapevoli che la formazione e la crescita del nostro capitale umano siano determinanti per il futuro del territorio maremmano».