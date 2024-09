Nuovi arredi per l’Istituto comprensivo, il vicesindaco: “Promossa didattica innovativa”

Orbetello (Grosseto). «Oggi sono arrivati i nuovi e bellissimi arredi acquistati dal Comune di Orbetello per le scuole secondarie di primo grado di Albinia e Fonteblanda dell’Istituto comprensivo “Civinini”»: a farlo sapere la vice1sindaco del Comune di Orbetello, Chiara Piccini, che detiene, tra le altre, la delega alla pubblica istruzione.

«L’acquisto – spiega Piccini – è stato fatto nell’ambito del progetto ‘Fuori classe’ con il quale le nostre scuole aderiscono alla rete Dada, una didattica innovativa per la gestione e l’organizzazione degli ambienti e degli spazi con il fine di responsabilizzare gli alunni, migliorando la loro autonomia e concentrazione. Saranno infatti gli alunni a spostarsi nelle varie aule disciplinari a seconda della materia da svolgere, in virtù di un modello di insegnamento più moderno e dinamico».

«Sono molto soddisfatta del risultato – conclude la vice sindaco del Comune di Orbetello – per la funzione che tale riorganizzazione degli spazi avrà per i ragazzi, il cui benessere è costantemente al centro della mia azione amministrativa ed è per questo che, da sempre, sono impegnata in una continua e proficua collaborazione con le scuole del territorio di nostra competenza».