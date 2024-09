“Ri-Creazione”: Sei Toscana torna fra i banchi di scuola

Grosseto. Con l’inizio della scuola riparte “Ri-Creazione. Da oggetto a rifiuto e ritorno”, il progetto di educazione ambientale che Sei Toscana promuove nelle scuole primarie e secondarie dei 104 comuni delle province di Arezzo, Grosseto, Siena e del comprensorio della Val di Cornia, in provincia di Livorno.

Dopo il grande successo degli scorsi anni, con oltre 70.000 studenti coinvolti, quest’anno il progetto è pronto a festeggiare la sua decima edizione, proponendo percorsi educativi utili per approfondire l’argomento dei rifiuti, del ciclo dei materiali e dell’economia circolare, per incentivare la diffusione delle buone pratiche, a casa e a scuola così da ridurre l’impatto dei comportamenti quotidiani.

“Siamo orgogliosi di festeggiare il decimo anno del progetto – dichiara il presidente di Sei Toscana, Alessandro Fabbrini –. La grandissima partecipazione che registriamo ogni edizione è il miglior premio per l’impegno e la dedizione che dedichiamo al progetto”.

L’offerta formativa sarà anche per quest’anno molto variegata, con sette percorsi didattici tematici articolati per fascia d’età e fruibili anche attraverso un approccio interdisciplinare (come, ad esempio, per l’insegnamento dell’educazione civica).

Per informazioni sulle modalità di iscrizione e sui percorsi è possibile visitare il sito www.ri-creazione.it oppure inviare una mail a scuola@seitoscana.it.

La partecipazione al progetto è completamente gratuita.