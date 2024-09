La scuola dell’infanzia? Inizia l’anno con un viaggio in trenino per le vie della città

Follonica (Grosseto). Pronti? Si parte! E per le bambine e i bambini delle scuole dell’infanzia di Campi Alti e via Marche, a Follonica, sarà una partenza davvero entusiasmante.

Accompagnati dalle loro insegnanti, infatti, lunedì 16 settembre (1° giorno di scuola) percorreranno le strade della città e il lungomare a bordo dei due trenini bianchi che hanno animato l’estate follonichese.

Il tour inizierà alle 10 dai due plessi e il ritrovo – con saluto ai genitori, ai nonni e a chi vorrà essere presente – sarà in piazza XXV aprile. Lungo il tragitto non mancheranno musiche e canti per inaugurare al meglio il nuovo anno scolastico. E questo è soltanto l’inizio di un percorso che si preannuncia ricco di scoperte, di divertimento e di apprendimenti, che faranno crescere al meglio i piccoli allievi e le piccole allieve.