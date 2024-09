“Bonus Estate 2024”: contributi del Comune a famiglie che hanno iscritto bambini a centri estivi

Grosseto. L’amministrazione comunale di Grosseto. ha approvato l’adesione al “Fondo per le attività socio-educative a favore dei minori”, dando vita al progetto “Bonus Estate 2024″.

Grazie a questo importante intervento, il Comune mette a disposizione delle famiglie dei contributi economici per favorire l’iscrizione dei bambini ai centri estivi e facilitare la conciliazione tra vita lavorativa e familiare.

Il fondo stanziato ammonta a circa 68mila euro ed stato versato interamente sul progetto “Buons Estate 2024”. Il contributo è rivolto ai genitori o ai tutori di minori tra i 5 e i 14 anni che hanno frequentato i centri estivi nel periodo compreso tra il 10 giugno e il 15 settembre.

Per accedervi le famiglie dovranno soddisfare alcuni requisiti, tra cui:

residenza del minore nel comune di Grosseto;

Isee in corso di validità non superiore a 35.000,00 euro;

regolarità nei pagamenti verso i servizi scolastici comunali;

assenza di sovvenzioni simili già ricevute per lo stesso periodo;

documentazione che attesti la partecipazione e le spese sostenute.

Il rimborso coprirà fino al 70% della spesa sostenuta dalle famiglie, fino a esaurimento delle risorse disponibili. Le domande di accesso dovranno essere presentate online tramite Spid, dal primo al 31 ottobre.

“Il progetto ‘Bonus Estate 2024’ – commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’istruzione Angela Amante – è una risposta concreta alle esigenze delle famiglie grossetane, soprattutto in un momento delicato come quello delle vacanze estive, quando le scuole sono chiuse e i genitori devono spesso affrontare la difficoltà di conciliare gli impegni lavorativi con la cura dei propri figli. Con questo contributo, intendiamo supportare i nuclei familiari nel garantire ai bambini un’estate ricca di opportunità educative e ricreative, in ambienti sicuri e stimolanti.”