Nido d’infanzia, il sindaco: “Facciamo chiarezza sulla graduatoria, polemiche strumentali”

Gavorrano (Grosseto). L’amministrazione comunale di Gavorrano intende fare chiarezza relativamente alla graduatoria del servizio nido, “onde dissipare le futili e inopportune polemiche scaturite in questo periodo a mezzo stampa e sui social media”.

“In particolare, in relazione all’aggiornamento della graduatoria definitiva del servizio nido d’infanzia comunale, a seguito delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese dai genitori, si precisa quanto segue – continua la nota del Comune di Gavorrano -. Questa amministrazione comunale, sensibile alle problematiche relative alla conciliazione lavoro-famiglia, ha, fin dal suo insediamento, agito attivamente per implementare la ricettività del nido: i posti disponibili sono infatti stati aumentati da 19 a 24 a partire dall’anno educativo 2023/2024. Per l’anno educativo 2024/2025, a fronte di una ricettività massima di 24 bambini, sono state presentate complessivamente 35 domande, 11 di rinnovo e 24 di nuova iscrizione, con un notevole incremento rispetto agli anni passati. La disciplina dei servizi educativi per la prima infanzia dei Comuni facenti parte della Conferenza zonale delle Colline Metallifere, della quale Gavorrano fa parte, è contenuta in via generale nel regolamento e, in maniera specifica per il nido, nel Disciplinare sul funzionamento, approvati con atti dei singoli Comuni ma, come detto, di contenuto uniforme per tutti i servizi educativi ‘zonali'”.

“La presentazione delle richieste di rinnovo è prevista soltanto per programmare il nuovo anno educativo ed evitare così il rischio di incorrere in defezioni al momento dell’apertura del nido – continua il comunicato –. Per l’anno educativo 2024/2025, questa amministrazione ha deciso di accogliere tutte le istanze di rinnovo che presentavano richiesta di passaggio da tempo breve a tempo lungo, riuscendo a reperire tutte le risorse necessarie ad aumentare il numero totale dei tempi lunghi e soddisfacendo così le richieste. Per le nuove iscrizioni, alle dichiarazioni rese dai genitori in sede di presentazione della domanda di ammissione al servizio, sono stati attribuiti i punti previsti nel disciplinare, assumendo che i dati fossero veritieri ovvero confidando nella buona fede dei richiedenti. Si è quindi proceduto all’approvazione della graduatoria provvisoria assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione di istanze di riesame, sulla base di variazioni delle condizioni dichiarate nel tempo intercorso tra la presentazione della domanda e la scadenza del termine per la richiesta di riesame”.

“L’ufficio ha quindi aperto l’istruttoria delle richieste di riesame pervenute, chiesto agli interessati integrazione documentale laddove necessaria e, successivamente, approvato la graduatoria definitiva – prosegue la nota –. La polemica suscitata dalle accuse a mezzo stampa relative alla mancata istruttoria da parte dell’ufficio e quindi implicitamente relative alla illegittimità della graduatoria approvata hanno determinato l’opportunità di procedere ad un riscontro capillare dei dati dichiarati, pur nella certezza della buona fede dei dichiaranti. È stato pertanto effettuato un controllo puntuale delle dichiarazioni rese anche mediante richiesta di conferma ai datori di lavoro ( per i lavoratori dipendenti). L’esito dei controlli ha riscontrato soltanto alcune inesattezze determinando la rettifica dei punteggi per alcune domande e il conseguente cambiamento della posizione in graduatoria senza tuttavia determinare il passaggio dall’elenco degli ammessi alla lista di attesa o viceversa”.

“Pur ringraziando il gruppo consiliare di minoranza per l’attento e puntuale controllo dell’attività degli uffici comunali che da sempre caratterizza il suo operato, sarebbe auspicabile, per il bene di Gavorrano, che l’attività della minoranza fosse propositiva e incidesse più sull’aspetto politico che su quello strettamente operativo, per il quale, spesso, sono sprovvisti di fondamentali conoscenze specifiche. Invito l’opposizione a collaborare in modo costruttivo, piuttosto che alimentare divisioni inutili. Se ci sono dubbi o preoccupazioni, sono pronta a discuterne apertamente e pubblicamente, perché il nostro operato è in linea con i principi di equità, imparzialità e trasparenza che ci siamo impegnati a rispettare – spiega il sindaco Stefania Ulivieri -. In conclusione, ribadisco il mio pieno sostegno e fiducia agli uffici comunali e al loro lavoro. Siamo qui per servire la comunità, e lo facciamo con l’integrità, l’imparzialità e la trasparenza che i cittadini meritano.”