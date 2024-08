Scuola, la Flc Cgil: “Graduatorie con candidati fantasma, situazione al limite dell’incredibile”

Grosseto. Graduatorie come quella dei vincitori del concorso Pnrr per la A022, sono state rettificata 2 volte.

Il sindacato Flc Cgil di Grosseto, ultimamente, ha riscontrato graduatorie non chiarissime: molti candidati esclusi si lamentano perché verificano la presenza di altre persone che avevano conseguito un punteggio inferiore. «Probabilmente questi candidati rientravano di diritto nella riserva del 30% dei posti, in quanto in possesso del requisito dei 3 anni di servizio? – si chiede Alessandra Vegni, segretaria della Flc Cgil Grosseto – Dalle graduatorie questa riserva non si evince e in tanti stanno presentando istanza di accesso agli atti per capire se la loro esclusione dalla graduatoria è legittima oppure no».

Le iscritte e gli iscritti alla Flc Cgil riferiscono che in molti casi di non ricevono risposte alle loro richieste di chiarimenti. Il sindacato a livello regionale è in contatto continuo con l’Usr per segnalare gli errori. «Oramai però il pasticcio è stato fatto – dichiara Vegni –: chi oggi si vede in graduatoria e domani non si ritrova più non ha alcuna certezza di poter svolgere il suo lavoro. Vive con un miraggio di un posto di ruolo che appare e scompare nell’arco di 2 o 3 giorni. Ci sono candidati vincitori che si rifiutano di rinunciare all’eventuale supplenza da prima fascia Gps perché non si fidano delle nomine in ruolo, hanno paura che le svaniscano di mano da un momento all’altro e di rimanere senza ruolo e senza supplenza».

L’Usr Toscana, in data 20 agosto, probabilmente per via delle numerose tante lamentele, ha pubblicato questo annuncio: “Si comunica che l’Ufficio sta esaminando tutti i reclami pervenuti, pertanto si invitano i candidati a non reiterare più volte la medesima segnalazione al fine di evitare di congestionare la casella di posta e gli altri canali di ricezione dell’Ufficio e, conseguentemente, di ostacolare la gestione della corrispondenza e delle procedure”.

«Come sindacato stiamo facendo il massimo – conclude Vegni –, stiamo raccogliendo le segnalazioni dei candidati e ci stiamo facendo loro portavoce, con la collaborazione di tutti contiamo si riescano a salvaguardare al massimo i diritti che spettano. Certo è che, vista la situazione e vista anche l’urgenza di immettere in ruolo almeno coloro che hanno le graduatorie pubblicate, il futuro potrebbe riservare una costellazione di ricorsi»