Via alle domande per il “Pacchetto scuola”: ecco come richiedere il contributo

Scarlino (Grosseto). È aperto il bando “Pacchetto scuola” per l’anno scolastico 2024/2025.

L’incentivo economico viene assegnato ogni anno per l’acquisto di libri scolastici o altro materiale didattico, o per sostenere le spese dei servizi scolastici. La domanda può essere presentata dagli studenti residenti a Scarlino, iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie e degli enti locali o a percorsi di istruzione e formazione professionale, che non abbiano più di 20 anni e con un Isee non superiore a 15.748,78 euro.

La domanda deve essere presentata entro il 20 settembre: il contributo può essere richiesto da uno dei genitori o da chi lo rappresenta legalmente, solo attraverso lo sportello telematico del Comune di Scarlino (www.sportellotelematico.comune.scarlino.gr.it), accessibile in modalità autenticata con lo Spid, la tessera sanitaria elettronica, la carta nazionale dei servizi o la carta d’identità elettronica.

Per informazioni: Carla Brunese, tel. 0566.38529, oppure e-mail c.brunese@comune.scarlino.gr.it.