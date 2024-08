“Pacchetto scuola”, al via le domande: ecco come richiedere i contributi

Grosseto. Dal 20 agosto al 20 settembre 2024 è possibile inviare la domanda online per usufruire degli interventi previsti per il diritto allo studio in favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, per l’anno scolastico 2024/2025.

L’incentivo, denominato “Pacchetto scuola“, è finalizzato a sostenere le spese necessarie per la frequenza scolastica (libri, altro materiale didattico e servizi) di studenti residenti nel Comune di Grosseto appartenenti a nuclei familiari in condizioni socio economiche più difficili.

I termini e i requisiti per l’accesso alla domanda sono riportati nel bando disponibile alla pagina https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/diritto-allo-studio/.

È possibile fare domanda al link https://servizi-online.comune.grosseto.it/dirstudio, accedendo esclusivamente tramite Spid (sistema di identità digitale).

Il Comune ricorda di inserire i dati dell’attestazione Isee 2024 e le eventuali spese già sostenute. In seguito all’inoltro della richiesta arriverà, da parte dell’ufficio, una mail di accettazione o di rifiuto della stessa.

Questi i requisiti per presentare domanda: