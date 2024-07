Scuola primaria: ecco come prenotare le cedole per i libri di testo

Massa Marittima (Grosseto). Il Comune di Massa Marittima informa i genitori degli iscritti alla scuola primaria che è possibile prenotare la cedola per i libri per la scuola per l’anno scolastico 2024/2025.

Per gli utenti che hanno già effettuato la registrazione con l’apposito modulo online, è necessario:

1. accedere al portale E-Civis al seguente link https://massamarittima.ecivis.it/;

2. nella sezione “Cedole librarie” selezionare il figlio, la cartoleria dove prenotare i libri. Il Comune ricorda di prestare particolare attenzione alla scelta del libro di religione che deve essere ‘spuntato’ nell’elenco;

3. in alternativa, è possibile procedere alla prenotazione dei libri direttamente nella libreria prescelta, muniti del codice fiscale dell’alunno.

Per chi ancora non si fosse iscritto al portale E-Civis, seguire la procedura:

1. accedere con le proprie credenziali Spid all’area personale e compilare la domanda nella sezione “Moduli online”, indicando la scuola e la classe frequentata. In caso di più figli la domanda di iscrizione dovrà essere effettuata per ognuno di essi;

2. una volta registrati, si dovrà attendere l’accettazione dell’iscrizione da parte dell’Ufficio scuola;

3. solo a questo punto sarà possibile procedere con la prenotazione della cedola libraria rientrando nel portale al seguente link: https://massamarittima.ecivis.it/ o nelle librerie autorizzate.

Informazioni

Angela Zappi: tel 0566.906247 – e-mail: angela.zappi@unionecomunicollinemetallifere.it

Rita Danti: tel. 0566.906319- e-mail: rita.danti@unionecomunicollinemetallifere.it

Lorella Cuni: tel. 0564.561229 – e-mail l.cuni@comune.roccastrada.gr.it

Arianna Andreini: tel. 0566.906125 – e-mail arianna.andreini@unionecomunicollinemetallifere.it