Fondazione Polo universitario grossetano: ecco i corsi per l’anno accademico 2024/2025

Grosseto. L’anno accademico 2024/2025 si apre per la Fondazione Polo universitario grossetano con importanti novità nell’offerta formativa: tre nuovi corsi di laurea, erogati dall’Università di Siena, sono stati aggiunti ai sei già attivi.

Si tratta di Scienze chimiche e Tecnologie per l’ambiente, le costruzioni e il territorio: il primo corso di laurea permette di trovare impiego in industrie del settore ed in laboratori che si occupano di ambiente, biologia, farmacia e del controllo di qualità, il secondo abilita all’esercizio della professione di geometra laureato, formando esperti in opere edili, infrastrutturali, di monitoraggio e sviluppo del territorio, in tecnologie geomatiche (Gis, Remote Sensing, Laser Scanning, Bim).

Entrambi sono corsi di laurea triennali, mentre Scienze della formazione primaria – l’altra novità di quest’anno – è un corso di laurea magistrale a ciclo unico, che prepara i futuri docenti ad avere, attraverso competenze pedagogiche e didattiche, strumenti concettuali e metodologici per lavorare in ambienti scolastici complessi, caratterizzati da una crescente densità tecnologica, da classi superiori diverse, da una multiculturalità diffusa e dal confronto con nuove ed inedite reti sociali/familiari/parentali.

Tra i corsi di laurea presenti da anni nell’offerta formativa del Polo universitario grossetano c’è quello di laurea magistrale in Giurisprudenza a ciclo unico di durata quinquennale, che permette ai laureati di incamminarsi, anche attraverso i corsi di specializzazione post laurea, verso le professioni di notaio, magistrato, avvocato o ricoprire posizioni di alto profilo nelle pubbliche amministrazioni, nelle imprese e nelle organizzazioni internazionali.

Tra le lauree triennali c’è Scienze storiche e del Patrimonio culturale, che fornisce strumenti per operare nel campo della conoscenza e della tutela del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche attraverso le moderne tecnologie.

È possibile scegliere tra i curricula: Archeologia, Storia dell’arte, Storia e Documentazione, Spettacolo. La novità è che dal prossimo anno accademico il corso di laurea sarà trasferito nella prestigiosa sede del Polo museale Le Clarisse, insieme al Museolab – Museo laboratorio della città di Grosseto – che dal 2004 è gestito dalla Fondazione sotto la direzione scientifica del Dipartimento di Scienze storiche e dei Beni culturali dell’Università di Siena.

I laboratori universitari di archeologia, restauro, geografia, seguiti dai docenti che da anni conducono ricerche sul territorio, rimarranno invece nella sede di via Ginori, sempre fruibili dagli studenti. Essere all’interno delle Clarisse, in un contesto pregno di iniziative culturali e posizionato strategicamente accanto al Museo archeologico, creerà sicuramente un indotto fertile per gli studenti di Archeologia, Storia dell’arte, Storia e Spettacolo.

Scienze dell’educazione e della formazione, con curriculum Educatore nei servizi dell’infanzia ed Educatore sociale, si caratterizza per un approccio multidisciplinare ai problemi educativi e formativi. Infermieristica forma professionisti a cui compete la responsabilità dell’assistenza generale infermieristica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa, e che garantiscono la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche, nonché forniscono consulenze per lo sviluppo dei servizi assistenziali.

Economia e Commercio ha al suo interno i curricola Economia e Management ed Economia e Gestione aziendale; il corso permette l’acquisizione delle conoscenze multidisciplinari utili a comprendere i fenomeni economici ed i loro effetti sui mercati, ad analizzare il comportamento dell’impresa e studiarne la strategia ottimale, per poter affrontare un mercato del lavoro ampio, differenziato e competitivo.

Scienze politiche offre curricula in: Governo ed Amministrazione, Studi internazionali e storico politico. I laureati possono ambire a lavorare, con funzioni di alto livello, in strutture diplomatiche, enti ed organizzazioni internazionali, uffici della pubblica amministrazione, aziende pubbliche e private, società di consulenza e cooperazione, imprese del terzo settore ed organismi non governativi.

La Fondazione Polo universitario grossetano non eroga solo corsi di laurea in teledidattica sincrona, tecnologia peraltro già in uso nelle più importanti ed all’avanguardia Università del mondo e che permette agli studenti di assistere alle lezioni dalle aule di Grosseto, interagendo in tempo reale con il docente ed assistiti da qualificatissimi tutor. Alla presenza di laboratori, di biblioteche e di aule studio si aggiungono infatti il Centro della Scienza e della Tecnica, gli Its, il corso di Alta Formazione “Scuola del Governo locale”, i corsi Fism ed i progetti speciali di studio, ricerca, disseminazione ed orientamento, di cui alleghiamo le schede descrittive.

“Siamo felici – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla cultura Luca Agresti – di presentare l’offerta formativa del Polo universitario grossetano per il prossimo anno accademico. Il nostro Polo rappresenta un punto di riferimento per la formazione e la crescita culturale dei giovani della nostra comunità e di tutto il territorio circostante. Quest’anno, abbiamo lavorato intensamente per ampliare e diversificare i corsi offerti, includendo tre nuovi percorsi di studio in grado di rispondere a pieno alle esigenze degli studenti e al mondo del lavoro. La nostra offerta formativa comprende una vasta gamma di corsi di laurea triennale e magistrale che abbracciano molteplici ambiti del sapere. Siamo convinti che l’istruzione rappresenti il motore di sviluppo culturale, economico e sociale. Per questo ci impegniamo costantemente per garantire ai nostri studenti un’eccellente preparazione accademica”.

“L’attuale evento, il primo del genere nella lunga storia della Fondazione Polo universitario grossetano, coincide con la fine di questa consiliatura; tra pochi giorni, infatti, la Fondazione avrà gli organi di governo rinnovati. Alla fine di questo mandato, nel ringraziare tutte e tutti coloro che, a vario titolo, hanno collaborato all’affermazione, al consolidamento ed allo sviluppo della Fondazione, particolare gratitudine va ai mezzi di informazione che ci hanno generosamente e costantemente seguito. In questi anni non si sono limitati a registrare la notizia, ma ci hanno fornito apprezzate critiche costruttive e spunti per attivare una continua evoluzione. Sono riusciti a trasformare l’informazione in comunicazione, contribuendo a far crescere la consapevolezza nella pubblica opinione di quanto sia vitale, per un territorio, un presidio accademico. Il contributo dei mezzi di comunicazione è stato essenziale per far conoscere e valorizzare quella ‘Terza missione’ che rappresenta quanto della didattica e della ricerca ricade ed arricchisce le comunità di riferimento.”, dichiara la presidente della Fondazione Polo universitario grossetano Gabriella Papponi Morelli.

Grande soddisfazione espressa anche dalla delegata dal Rettore dell’Università di Siena, Simona Micali: “Per l’Università di Siena quello di Grosseto è un territorio importante, sul quale vogliamo valorizzare e rafforzare la nostra presenza, grazie alla collaborazione con il Polo universitario grossetano, il Comune e la Asl Toscana Sud-Est. Per questo motivo quest’anno l’offerta formativa per gli studenti che seguono in teledidattica sincrona da Grosseto si arricchisce di alcune importanti novità. Infatti, sarà possibile seguire dalla sede di via Ginori due nuovi corsi di studio abilitanti: la laurea triennale in Tecnologie per l’ambiente, le costruzioni e il territorio, abilitante alla professione di geometra; la laurea quinquennale in Scienze della formazione primaria, che forma insegnanti per le scuole materne e elementari. Inoltre, da quest’anno sarà possibile seguire da Grosseto anche le lezioni della laurea triennale in Scienze chimiche. I nuovi corsi di studio rendono l’offerta a Grosseto più ricca e completa, andando a coprire tutte le aree disciplinari e includendo sia corsi di studio generalisti che corsi professionalizzanti. Un’altra importante novità sono i corsi abilitanti per docenti della scuola secondaria: da Grosseto si potranno seguire i percorsi di materie letterarie per la secondaria inferiore e superiore (A-22 e A-12), e per matematica e scienze nella secondaria inferiore (A-28). Il primo ciclo partirà a agosto e si concluderà con l’esame abilitante a dicembre; il secondo ciclo verrà bandito nei mesi autunnali”.

“Ringrazio la Fondazione Polo universitario grossetano per l’opportunità di presentare la nostra offerta formativa in questa importante occasione – dichiara la direttrice della Fondazione Its-Eat Academy, Paola Parmeggiani –. I percorsi biennali di alta formazione nel comparto agroalimentare, infatti, si integrano perfettamente nell’offerta del Polo universitario in una logica di complementarietà fra opzioni di studio che rispondono a diverse carriere lavorative. Il vantaggio che offre il percorso in ‘Food marketing and export management’, che si svolge nella sede grossetana con frequenza obbligatoria di lezioni e stage aziendali, da questo punto di vista, sta nella strategia di apprendimento non semplicemente basata sul nozionismo, ma calata in aziende specializzate nelle produzioni alimentari che hanno nell’export un punto di forza. Grazie al finanziamento Pnrr, possono partecipare sia giovani neodiplomati che addetti di aziende agroalimentari che vogliono migliorare la propria professionalità. Questo doppio binario di apprendimento fa sì che quasi il 90% dei nostri diplomati siano assunti entro i 12 mesi successivi alla conclusione della formazione. Con un numero rilevante di loro che viene selezionato dalle aziende già prima della fine del corso”.