Iniziati i lavori alla scuola dell’infanzia: il Comune investe 430mila euro

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Sono iniziati a Monterotondo Marittimo i lavori di consolidamento e messa in sicurezza dell’edificio pubblico situato in via Magenta 2, che ospita la scuola dell’infanzia e le attività sociali.

Si tratta di un immobile che risale agli anni Ottanta e che necessita di una profonda ristrutturazione. Il Comune di Monterotondo Marittimo ha approvato ad aprile un intervento per un investimento di 430mila euro.

“Investiamo importanti somme sulla scuola dell’infanzia di Monterotondo Marittimo – commenta il sindaco Giacomo Termine –, un intervento corposo che ci consente di garantire una struttura sicura e riqualificata, con ambienti nuovi e livelli di comfort migliori per i bambini e il personale. Il Comune ha partecipato al bando ‘Piccoli Comuni’ del Ministero degli Interni per coprire l’investimento, stiamo aspettando di conoscere se siamo rientrati in graduatoria per ottenere il finanziamento. Se otterremo il finanziamento potremo anche dare il via ad una importante opera di efficientamento energetico. Nel frattempo, abbiamo avviato i lavori approfittando della pausa estiva per non interrompere l’attività didattica e ridurre al minimo il disagio alle famiglie. Questo intervento conferma l’attenzione e l’impegno costante dell’amministrazione comunale verso l’edilizia scolastica, riconoscendo l’importanza di fornire strutture sicure e moderne per l’educazione dei nostri bambini”.