“Grosseto città di fiume”: il Comune sostiene il progetto

Grosseto. L’amministrazione comunale approva e supporta il progetto dell’associazione Terramare Asd “Grosseto città di fiume”. La manifestazione prevede attività turistiche, sportive e promozionali sul fiume Ombrone per studenti e gruppi organizzati attraverso escursioni guidate, lezioni in classe e la presentazione del palio di rafting 2024.

“Siamo orgogliosi – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al turismo Riccardo Megale – di sostenere l’iniziativa dell’associazione Terramare. La nostra amministrazione intende come sempre sostenere questo tipo di iniziative perché fondamentali nel favorire lo sviluppo di un legame con il territorio, oltre a promuovere discipline sportive come il soft rafting e il trekking. Queste attività, oltre a insegnare agli studenti le caratteristiche della vegetazione fluviale, contribuiscono alla valorizzazione del fiume Ombrone. L’obiettivo è combinare lo sport con la salvaguardia ambientale e la promozione sociale, educando le persone all’attività motoria e all’esplorazione del territorio, in armonia con l’ambiente”.