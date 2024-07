Robocup Junior: gli studenti maremmani in partenza per i mondiali in Olanda

Grosseto. Dopo le delusioni azzurre agli Europei di Germania, ci potrebbe essere un team composto da robot calciatori che invece ci potrebbe dare una soddisfazione mondiale.

Sono i robocup junior del Polo tecnologico Manetti Porciatti di Grosseto che, dopo aver vinto a Verbania il campionato italiano, si confronteranno a Eindhoven con tutti gli altri team del mondo per riuscire a bissare il successo di dieci anni fa, quando in Brasile conquistarono la Coppa del Mondo.

Sotto la guida dei professori Daniele Dattrino ed Emanuele Formichella, gli studenti del Polo tecnologico hanno lavorato alacremente per allestire una coppia di robot estremamente competitiva, sebbene la spesa per costruirli sia stata davvero minimale.

“A fronte di spese anche dici volte superiori da parte degli altri team – spiegano i professori Dattrino e Formichella -, siamo riusciti con appena 500 euro per robot a mettere in campo espedienti tecnologici al fine di renderci altamente competitivi. I nostri ragazzi sono carichi e preparati per dare del filo da torcere a tutti i team, anche quelli più blasonati”.

La spedizione partirà martedì 16 luglio alla volta dell’Olanda. Insieme agli studenti Stefano Brogelli, Stefano Rocchi, Lucia Cortino e Alessandro Di Lorenzo, il team ‘Go For Broke’ vedrà la presenza in qualità di tutor e accompagnatore il professor Formichella.

“Tutta la scuola e, sono sicuro, anche tutta la provincia di Grosseto sarà con voi – ha detto loro il dirigente scolastico Claudio Simoni -. Sono convinto nella bontà del vostro lavoro, in cui l’impegno e l’ingegno italiano emergono rispetto allo strapotere economico di altri team. Siate orgogliosi di rappresentarci e di rappresentare la scuola italiana, fatta di eccellenze e di lavoro. Quindi un grande in bocca al lupo e, comunque vada, sarà una esperienza che porterete dentro di voi per sempre”