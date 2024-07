Scuole dell’infanzia: a breve il bando per richiedere i contributi per le rette

Grosseto. Dal 10 luglio e fino all’8 agosto sarà aperto il bando per richiedere i contributi statali del Miur destinati al rimborso parziale delle rette mensili per le scuole dell’infanzia (paritaria comunale e/o privata).

Potranno accedervi i genitori con figli che hanno frequentato le scuole tra il settembre 2023 e il giugno 2024. Per tutte le informazioni utili basta accedere al sito web del Comune di Grosseto, cliccando sulla barra in alto a destra, “Servizi online”, e successivamente sulla voce “Contributi per servizi prima infanzia”.

In alternativa, è necessario digitare il link https://new.comune.grosseto.it/web/servizi/contributi-regionali-per-servizi-prima-infanzia/.

“Invitiamo tutti i cittadini – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore all’istruzione Angela Amante – a informarsi bene riguardo procedure, limiti e opportunità dettati dal bando“.

Per favorire la massima trasparenza, il Comune è a disposizione di chiunque necessiti di avere notizie a tal riguardo anche tramite telefono: basterà contattare i numeri 0564.488051, oppure 0564.488561, oppure 0564/488778.