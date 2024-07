Bonus del Comune per le spese di trasporto degli studenti: al via le domande

Monterotondo Marittimo (Grosseto). Il Comune di Monterotondo Marittimo ha pubblicato anche quest’anno il bando per il sostegno alle famiglie con figli che studiano alla scuola superiore o all’università. In particolare, la misura prevede la possibilità di richiedere un rimborso sulle spese sostenute nell’anno scolastico 2023-2024 per il trasporto degli studenti.

“Il Comune di Monterotondo Marittimo, con questa misura, ha previsto un piccolo aiuto per le famiglie – afferma il sindaco Giacomo Termine – che al tempo stesso vuole essere un incentivo per gli studenti desiderosi di proseguire il proprio percorso di studi. Il nostro impegno è quello di supportare l’istruzione rendendo più accessibile il percorso scolastico per tutti.”

Come richiedere il rimborso

Le famiglie degli studenti delle scuole superiori possono richiedere un rimborso delle spese di trasporto pubblico sostenute e documentate nell’anno scolastico 2023-2024. Gli studenti iscritti all’Università possono richiedere l’erogazione di un bonus fino all’importo massimo di 500 euro. In entrambi i casi sarà tenuto conto dell’Isee. Il rimborso sarà concesso anche agli iscritti a corsi o master post-laurea tra i cui organizzatori figurino scuole secondarie di secondo grado, Atenei universitari o Its.

I requisiti per presentare domanda sono la residenza nel comune di Monterotondo Marittimo e l’iscrizione nell’anno scolastico 2023-2024 ad una scuola superiore o ad un corso di laurea.

Le domande devono pervenire entro le ore 12 del 31 agosto 2024 al Comune di Monterotondo Marittimo tramite lo sportello telematico presente sul sito istituzionale dell’amministrazione comunale previa autenticazione con Spid.

Il bando completo e il link per accedere allo sportello telematico sono al seguente link: https://www.comune.monterotondomarittimo.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2024/06/Rimborso-trasporto-scolastico-e-bonus-studenti-universitari-.html