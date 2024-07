Street Art in paese: i ragazzi della scuola media realizzano un murales

Scansano (Grosseto). Sono quattordici i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria di primo grado ”Benedetto Croce” di Scansano impegnati nel laboratorio di street art iniziato martedì 2 luglio e concluso oggi con l’inaugurazione.

Il laboratorio consiste nella realizzazione di un murales a decorazione del casottino adiacente ai campini, appena resi aperti al libero gioco dei ragazzi, un punto di ritrovo per il pomeriggio, non lontano da scuola, dove ogni mattina i ragazzi scendono dal bus e lo attendono per ritornare a casa. Un benvenuto per i turisti e un saluto allegro e colorato per chi ci vive ogni giorno. All’inaugurazione saranno presenti anche i ragazzi del centro estivo per festeggiare la fine dell’opera dei loro amici.

Il murales

L’opera è un racconto colorato, una trasposizione del territorio con gli occhi dei ragazzi, natura, prodotti tipici, case e cielo azzurro, la fusione di più idee e mani resa armonica dalla professionalità di Marco Milaneschi e Carlo Settembrini, artisti della Elektro Domestik Force, una crew specializzata in muralismo e arte sociale, che hanno reso speciali questi incontri e questi ragazzi.

Il laboratorio è una delle iniziative organizzate dall’Istituto comprensivo “Federigo Tozzi” nell’ambito del progetto “Scuola facendo vedrai…”, progetto finanziato dal Pnrr e realizzato insieme all’associazione l’Altra Città.

Obiettivo del laboratorio è rendere i ragazzi protagonisti di un’azione a favore della loro comunità, ma anche sviluppare la consapevolezza delle loro capacità e competenze artistiche, relazionali e trasversali; lavorare insieme, aiutarsi e sostenersi, proporre idee, far emergere talenti, e molto altro ancora, saranno osservati e discussi insieme a docenti e orientatori che li seguono in questo percorso. Alcuni di loro si cimenteranno anche nella realizzazione di un video, un racconto per immagini che accompagna tutte le fasi di realizzazione del murales.

La scuola ringrazia il Comune di Scansano che ha garantito il supporto logistico.

I ragazzi

Glauco, Greta, Giorgia, Anastasia, Arianna, Vanessa, Gabriele, Marilena, Viola, Pietro, Angela, Elena, Emma, Camilla Maria.