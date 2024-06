Un nuovo asilo nido nella frazione: i posti a disposizione saranno 20

Manciano (Grosseto). A Montemerano la scuola dell’infanzia sarà trasformata presto in un nido.

II Ministero dell’istruzione e del merito ha pubblicato la graduatoria dei progetti per la creazione di nuovi posti negli asili nido italiani: tra gli interventi finanziati c’è quello proposto dal Comune di Manciano, che ha ottenuto 400mila euro. A disposizione ci saranno 20 posti per i piccoli del territorio.

«Abbiamo deciso – spiegano il sindaco Mirco Morini e l’assessore ai lavori pubblici Marco Galli – di intervenire sull’edificio presente a Montemerano per dare un’offerta più ampia alle famiglie che non vivono nel capoluogo. Con questo finanziamento riusciremo a riqualificare la sede della materna della frazione, chiusa da tempo: potranno così usufruire del servizio le famiglie che vivono nelle aree più distanti da Manciano, non solo Montemerano, ma anche Saturnia, per dirne una. Ampliare i posti a Manciano significava aumentare i costi e i tempi di realizzazione e la chiusura del servizio per molti mesi. Abbiamo quindi fatto una scelta diversa che secondo noi va a rispondere alle esigenze della cittadinanza.

È un grande passo avanti, gli uffici si metteranno al lavoro per portare l’opera ad essere esecutiva quanto prima. L’edilizia scolastica, così come la proposta formativa, sono ambiti sui quali la nostra amministrazione si sta impegnando moltissimo, crediamo che l’offerta debba sempre essere all’altezza delle aspettative, anche perché la presenza delle scuole in tutto il territorio è un incentivo per far rimanere le famiglie nel nostro Comune e crescere qui i propri figli e dare così un futuro a Manciano».