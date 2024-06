“Mille gru per la pace”: gli alunni realizzano origami per ricordare Sadako

Albinia (Grosseto). Il 6 agosto 1945, l’aereo bombardiere “Enola Gay” sganciò la bomba atomica “Little Boy” su Hiroshima, causando la morte immediata di 80.000 persone e distruggendo gran parte della città.

Tra i sopravvissuti, a 2 chilometri dall’epicentro, c’erano la bambina Sadako Sasaki, di due anni, e la sua famiglia. Nove anni dopo, a Sadako venne diagnosticata una leucemia aggressiva, conseguenza dell’esposizione alle radiazioni. Durante il ricovero, iniziò a realizzare mille origami a forma di gru, seguendo una leggenda che prometteva l’esaudimento di un desiderio a chiunque li avesse completati.

Sadako sperava non solo di guarire, ma anche di portare la pace nel mondo. Nonostante la dedizione e il coraggio dimostrati, Sadako morì il 25 ottobre 1955 a 12 anni. Esistono due versioni sulla realizzazione delle gru: una dice che ne completò oltre 1300, l’altra che ne fece 644, completate poi dai suoi amici.

La sua storia ha ispirato il Giappone e il mondo intero, diventando un simbolo di pace e speranza. Tre anni dopo la sua morte, fu eretto un monumento in suo onore all’Hiroshima Peace Memorial, raffigurante Sadako con le braccia aperte come una gru. La targa alla base recita: “Questo è il nostro grido, questa è nostra preghiera: per costruire la pace nel mondo“.

La vicenda di Sadako è stata raccontata in numerosi libri e film, rendendola un simbolo immortale: “Scriverò pace sulle tue ali e tu volerai per tutto il mondo affinché i bambini non debbano più morire così”.

Gli alunni dell’istituto comprensivo “Civinini” di Albinia hanno onorato la memoria di Sadako Sasaki realizzando mille gru di carta, seguendo la tradizione giapponese, in un progetto didattico che unisce storia, arte e impegno civile. L’iniziativa ha sviluppato abilità manuali e artistiche degli studenti e li ha sensibilizzati su temi come la pace, la memoria storica e l’empatia. Attraverso laboratori e momenti di riflessione, gli studenti hanno compreso l’importanza di coltivare la pace.

Le gru di carta verranno portate all’Hiroshima Peace Memorial da una mamma di Albinia, per essere poste sotto la statua di Sadako.