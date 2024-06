Massa Marittima (Grosseto). Lunedì 10 giugno il dirigente dell’Iis “Bernardino Lotti” di Massa Marittima, Angelo Salvatore Costarella, ha voluto premiare gli alunni che si sono distinti in questo anno scolastico.

Per tale motivo nell’aula magna dell’Istituto sono state consegnate le attestazioni delle attività nelle quali ciascun alunno si è distinto. Sono stati invitati i promotori di alcune delle progettualità in oggetto e i ragazzi hanno ottenuto il riconoscimento con l’approvazione e l’acclamazione dei loro compagni.

L’atmosfera di festa, oltre a premiare gli alunni meritevoli, vuole anche essere un incentivo per i compagni di classe in vista del prossimo anno scolastico.

Ecco l’elenco dei riconoscimenti conseguiti:

1- “Olimpiadi della matematica” (professori Calvani, Caporale)

Giulio Malossi, classe 5^ A, selezionato per la fase distrettuale: Giulio Malossi è stato l’unico selezionato del distretto per la prestigiosa finale nazionale che si è tenuta a Cesenatico a ìmaggio.

Amelia Brunialti, classe 3^ L, selezionata per la fase distrettuale.

Matteo Musetti, classe 1^ B, primo per il biennio nella fase di istituto.

2. Concorso Rotary Massa Marittima (professoressa Ciaffone).

Anna Rombai, classe 4^ L, per la sezione saggio con il titolo “Intelligenza artificiale: viaggio verso l’ignoto”.

Idea Cellini, classe 4^ L, per la sezione saggio con il titolo “Policlinico di Milano: condotta prima operazione da robot”.

Denis Piccinelli, classe 5^ B, per la sezione manifesto.

Igor Tempera, classe 3^ E, per la sezione manifesto (professoressa Meucci)

3. Premio Mariella Gennai

Aida Sulejmani, classe 3^ E, ha avuto una menzione speciale con il testo “Sogni”(professoressa Meucci).

Igor Tempera, classe 3^ E, vincitore con l’elaborato “Sto imparando di nuovo a volare”(professoressa Meucci).

Denise Cornelio, classe 5^ E, è stata segnalata dalla giuria della 19esima edizione del concorso con l’elaborato “L’amicizia che mi ha cambiato la vita” (professoressa Di Mastrorocco).

Sidney Bartolini, classe 5^ L, vincitrice del premio letterario Mariella Gennai con il testo “Antigone “ (professoressa Luti).

Giulia Romeo, classe 5^ L, menzione speciale premio Gennai per il testo dal titolo “Avanti nonostante tutto”, nonché attestato di riconoscimento del Premio città di New York per la pubblicazione di una raccolta di poesie (professoressa Luti).

Anna Rombai, classe 4^ L, menzione speciale del premio Gennai con il testo intitolato “Il paradosso della tolleranza”(professoressa Luti).

4. Olimpiadi di italiano (professoressa Luti)

Amelia Brunialti, classe 3^ L, semifinalista delle Olimpiadi di italiano (fase regionale).

Alice Maestrini, classe 3^ L, semifinalista delle Olimpiadi di italiano (semifinalista regionale).

Veronica Davydyuk, classe 1^ L, semifinalista delle Olimpiadi di italiano (semifinalista regionale).

Matilde Provenzano, classe 1^ L, semifinalista delle Olimpiadi di italiano (semifinalista regionale).

5. Pet 2020-09 March 2024 ( professoressa Gentili)

Becucci Matteo, classe 2^ L, Pass at Grade A.

Benifei Samuele, classe 2^ L, Pass at Grade A.

Fanelli Vittoria, classe 4^ A, Pass at Grade C.

Franchi Alessio, Council of Europe, classe 3^ B Level A2.

Franzoni Lavinia, classe 2^ L, Pass at Grade C.

Gasperoni Anna, classe 4^ A, Pass at Grade B.

Minichino Martina, classe 2^ L, Pass at Grade A.

Montomoli Adele, classe 5^ A, Pass at Grade C.

Musetti Marco, classe 4^ A, Pass at Grade C.

Parrinelli Tommaso, classe 3^ B, Pass at Grade C.

Pranti Luisa, classe 3^ A, Pass at Grade B 1.

Sandi Emma, classe 2^ L, Pass at Grade A.

Signori Blu Ginevra, classe 2^ L, Pass at Grade A.

Stoduto Asia, classe 3^ L, Pass at Grade C.

6. Creare la pace (professoressa Musolesi)

Giulio Colella, classe 1^ B.

7. Un dolce per Papolo (professoressa Messina)

Pietro Alberti, classe 4^ E.

Ibraimovska Arbnora, 4^ E.

8. Borsa di studio Elettromar anno scolastico 2022-2023 (professore Corbucci)

Sandino Angiolini

9. Borsa di studio Di Petrillo

Antonino Barone classe 5^ D.

10. Certificazioni competenze lingua latina (professori Luti e Martino)

Benifei Samuele, classe 2^ L, livello A2.

Brunialti Amelia, classe 3^ L, livello A1.

Cellini Idea, classe 4^ L, livello A1.

Ferrari Ginevra, classe 3^ L, livello B1.

Franzoni Lavinia, classe 2^ L, livello A1.

Maestrini Alice, classe 3^ L, livello A2.

Maestrini Chiara, classe 3^ L, livello A2.

Marchionni Federico, classe 4^ L, livello A1.

Micheli Sara, classe 3^L, livello A1.

Minichino Martina, classe 2^ L, livello A1.

Radi Camilla, classe 3^ L, livello A2.

Signori Blu Ginevra, classe 2^ L, livello A1.