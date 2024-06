Concorsi musicali, brillanti risultati per gli studenti della scuola media: tutti i premiati

Grosseto. La scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci”, dell’Istituto comprensivo Grosseto 1 diretto dalla dirigente scolastica, la prof.ssa Barbara Bernardini, è sede dall’anno scolastico 1993/1994 del corso ministeriale ad indirizzo musicale che ha dato l’opportunità a centinaia di preadolescenti di formarsi ed esprimersi con la musica.

“I percorsi ad indirizzo musicale concorrono all’acquisizione del linguaggio musicale da parte delle alunne e degli alunni, integrando gli aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali attraverso l’insegnamento dello strumento musicale e della disciplina musica – si legge in una nota della scuola -. Sviluppare l’insegnamento strumentale a scuola significa fornire alle alunne e agli alunni, destinati a crescere in un mondo fortemente segnato dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione, spesso soltanto subita, una maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, una ulteriore possibilità di conoscenza, espressione e coscienza, razionale ed emotiva di sé”.

“Obiettivo del corso triennale, quindi, una volta fornita una completa e consapevole alfabetizzazione musicale, è porre alcuni traguardi essenziali che dovranno essere da tutti raggiunti – prosegue il comunicato –. Il rispetto delle finalità generali di carattere orientativo della scuola secondaria di primo grado non esclude la valorizzazione delle eccellenze. Anche quest’anno ottimi sono stati i risultati per la partecipazione in qualità di solisti o gruppi da camera al secondo concorso nazionale organizzato dalla Rete Rrgionale Toscana Musica e alla 24^ rassegna musicale ‘Città di San Vincenzo’. Tante sono le attività del nostro istituto , nell’anno scolastico alcune alunne e alunni hanno partecipato al progetto musicale e artistico del Maggio musicale fiorentino con ‘Venti Lucenti’ (nella foto, ndr) e del Comune di Firenze, di ascolto dell’opera lirica Turandot di Puccini cantando dalla platea ‘O sole vita eternità’ e altri cori, l’orchestra della scuola ad indirizzo musicale ha partecipato a Siena alla seconda rassegna regionale toscana delle orchestre, a saggi e concerti ed è stata invitata ad eseguire l’Inno d’Italia nella sala consiliare del Comune di Grosseto”.

“Si conclude l’anno scolastico al teatro moderno giovedì 6 giugno, alle 19, con lo spettacolo ‘Diversi ma amici: un’armonia di emozioni’, creato dalla passione e dalla fantasia di docenti e discenti della scuola secondaria di primo grado ‘Leonardo da Vinci’ con orchestra, coro, recitazione, danza e scenografie – termina il comunicato –. Un ringraziamento particolare all’amministrazione comunale per aver coinvolto in questo evento la scuola secondaria di primo grado “Leonardo da Vinci” e il Liceo musicale del Polo Bianciardi di Grosseto”.

Gli esiti dei concorsi di esecuzione musicale per l’anno scolastico 2023/2024 per la scuola media “Leonardi da Vinci”

Concorso musicale nazionale “Scandicci Città della Musica” – II edizione, promosso dall’Ufficio scolastico regionale per la Toscana

Categoria solisti (prof. Scandurra):

Arianna Fiorillo (flauto, I C), primo premio con il voto di 98/100, con invito a partecipare alla finale del concorso che si è tenuta il 4 giugno nella sala consiliare del Comune di Scandicci;

Zoe Chirico Merlini (flauto, III A), primo premio 97/100. Categoria musica da camera (proff. Scandurra e Inchingolo);

Gioia Del Carlo (flauto, III A) e Maxime Folgori (pianoforte III A), primo premio con il voto di 96/100;

Arianna Fiorillo (flauto, I C) e Chiara Fabbrucci (pianoforte, II C), secondo premio con il voto di 90/100.

Rassegna musicale nazionale “Città di San Vincenzo” – XXIV edizione

Categoria solisti:

Irene Mantile (pianoforte, II A), secondo premio con il voto di 94/100. Prof. Iannitti Piromallo;

Andrea Bruno (violino I C), primo premio assoluto con il voto di100/100. Prof.ssa Garofoli;

Elena Fabiani (pianoforte III B), secondo premio con il voto di 90/100. Prof. Iannitti Piromallo.

Categoria musica da camera (proff. Martolini e Iannitti Piromallo):

Elena Fabiani e Sofia Fabiani (flauto, II B), secondo premio con il voto di 90/100.

Categoria ensemble prime e seconde medie (proff. Cavalieri e Garofoli):