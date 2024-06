“Arte senza frontiere”, Premiati i progetti degli studenti: tutti i riconoscimenti

Grosseto. Si è svolta mercoledì 29 maggio, al Teatro Moderno di Grosseto, la premiazione della nuova edizione del progetto didattico ‘Arte senza frontiere’, realizzato in collaborazione con il Polo liceale “Pietro Aldi” di Grosseto.

Presenti alla cerimonia il direttore generale di Banca Tema, Fabio Becherini, il presidente di Tema Vita Ets, Massimo Barbini, il dirigente scolastico del Polo liceale “Aldi”, Roberto Mugnai, la docente di storia dell’arte e referente del progetto, Beatrice Sgherri, e la presidente della Fondazione Polo universitario grossetano, Gabriella Papponi Morelli.

Al progetto hanno aderito 241 studenti delle classi seconda, terza e quarta, divisi in 36 gruppi di lavoro che hanno operato anche al di fuori dell’orario scolastico. Gli elaborati sono pervenuti in forma di video, power point, siti web, ma anche quadri realizzati con materiale riciclato, disegni, oltre ad un gioco e ad una canzone.

Oggetto dello studio il confronto tra l’arte fiamminga e l’arte italiana del Rinascimento. Particolare attenzione è stata dedicata alle artiste che, con difficoltà, riuscivano ad emergere in un contesto quasi esclusivamente maschile.

Tre le classi premiate: la III B del Liceo cassico e la II I e la III F del Liceo scientifico. Un quarto premio è stato assegnato ad un gruppo di studenti della III E come menzione per l’originalità dell’elaborato.

Come ha spiegato il presidente Barbini ‘l’obiettivo non è stato solo stimolare la creatività degli studenti, ma anche metterli a confronto con temi importanti della vita quotidiana quali l’approccio ai problemi e le modalità di soluzione, scelte in condivisione con il gruppo di lavoro’.