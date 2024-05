Mensa e trasporto scolastico: il Comune pubblica i bandi, al via le iscrizioni

Orbetello (Grosseto). L’amministrazione comunale di Orbetello rende noto che sono stati pubblicati i bandi per richiedere l’iscrizione dei figli ai servizi di refezione e trasporto scolastico e il bando per richiedere l‘esenzione dal pagamento della retta prevista per tali servizi.

Il primo bando a scadere è quello per presentare la domanda d’iscrizione al servizio del trasporto scolastico, che va presenta entro e non oltre il 16 agosto 2024.

Il bando per la presentazione delle domande per l’iscrizione al servizio della mensa scolastica scade il 30 agosto 2024, le domande di esenzione dal pagamento delle rette relative ai due servizi dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 settembre 2024.

I bandi nel dettaglio

L’amministrazione comunale fornisce il servizio di mensa scolastica agli alunni delle scuole dell’infanzia (materne) e primarie (elementari) statali, previa presentazione di domanda di iscrizione che deve essere rinnovata ciascun anno scolastico.

L’iscrizione deve essere effettuata prima dell’inizio di ciascun anno scolastico, previa pubblicazione di apposito bando a cura dell’Ufficio Pubblica istruzione, e compilando l’apposito modulo. Il bando e la relativa modulistica saranno disponibili, fino alla data di scadenza, sul sito del Comune di Orbetello. Il servizio viene disciplinato dal “Regolamento del servizio di refezione scolastica”, disponibile sul sito.

Rette

Le rette vengono stabilite annualmente con l’approvazione della delibera dei servizi a domanda individuale.

Rette anno scolastico 2024/2025: il regolamento prevede uno sconto del 25% sulle mensilità in cui cadono le festività natalizie e pasquali (dicembre-gennaio – mese in cui cade la domenica di Pasqua). Inoltre, è prevista un’ulteriore riduzione per i figli successivi al primi ed iscritti al medesimo servizio, come di seguito indicate:

riduzione del 20% della retta per il secondo figlio iscritto al servizio;

riduzione del 40% della retta per il terzo figlio iscritto al servizio;

nessun pagamento per il quarto figlio iscritto al servizio.

Le rette di contribuzione mensili devono essere pagate entro la scadenza di ciascun mese di riferimento (ad esempio la retta di ottobre deve essere pagata entro il 31 ottobre).

Le rette bimestrali devono essere pagate entro la scadenza del bimestre (ad esempio la retta di ottobre-novembre deve essere pagata entro il 30 novembre).

In caso di ritardato pagamento, sarà applicata una penale corrispondente al 10% dell’importo dovuto, applicata dall’undicesimo giorno successivo alla scadenza (tolleranza di 10 giorni).

Agevolazioni

Previa pubblicazione di apposito bando e presentando domanda entro la data di scadenza del bando stesso, sono previste delle riduzioni per quei nuclei residenti che hanno un Isee entro determinate soglie, (che ciascun anno vengono individuate dall’amministrazione comunale). Tale bando esce in coincidenza con le domande di iscrizione al servizio, o comunque il termine ultimo di scadenza coincide con quello di scadenza del bando per la presentazione di iscrizione al servizio. Le domande pervenute in ritardo non vengono prese in considerazione. Tale agevolazione non è cumulabile con lo sconto per i figli successivi al primo iscritti al servizio.

Disdette

In caso di disdetta dal servizio è prevista l’esenzione dal pagamento solo nei seguenti casi:

disdetta prima dell’inizio del servizio;

cambio di residenza in altro Comune;

motivi di salute attestati da certificazione medica che sconsigli la frequenza dal servizio di refezione scolastica.

Ulteriori riduzioni

Sono previste ulteriori riduzioni delle rette, oltre quanto già indicato sopra (festività e figli successivi al primi iscritti al servizio), nei seguenti casi:

assenza totale nel mese dovuta a malattia: esonero totale dal pagamento della retta mensile, previa presentazione di certificazione medica che attesti la data di inizio e di fine malattia;

assenza totale nel mese non dovuta a malattia: pagamento del 50% della retta di quel mese. E’ necessario presentare autodichiarazione in merito all’assenza;

assenza per malattia nell’ambito dello stesso mese, per un totale di non meno di 16 giorni (consecutivi e non). In questo caso devono essere obbligatoriamente presentati certificati medici attestante la data di inizio e di fine di ciascun periodo di malattia. In questo caso è previsto il pagamento del 50% della retta di quel mese;

assenza per malattia per non meno di 16 giorni consecutivi a cavallo tra due mensilità. E’ obbligatorio presentare il certificato medico attestante la data di inizio e di fine malattia, ed è previsto il pagamento del 50% della seconda mensilità in cui cade la malattia;

assenza per malattia per non meno di 7 giorni consecutivi. E’ obbligatorio presentare il certificato medico attestante la data di inizio e di fine malattia, ed è previsto uno sconto del 10% della retta mensile.

I certificati medici, con chiara indicazione della data di inizio e di fine malattia, devono essere consegnati all’Ufficio Pubblica Istruzione.

Modalità di pagamento

Il pagamento deve essere effettuato specificando nella causale “Servizio refezione”- Nome e cognome dell’alunno- scuola frequentata e mensilità che viene pagata.

Sono previste le seguenti modalità di pagamento:

tramite versamento su conto corrente postale n. 10702587 intestato a Comune di Orbetello – “Gestione diritto allo studio”;

tramite versamento su conto corrente bancario del Comune di Orbetello, Iban IT73A0103072320000000784051;

tramite pagamento presso uno degli sportelli di tesoreria del Monte dei Paschi di Siena: sede di Orbetello (Via Mura di Ponente n. 11), sede di Albinia (Via Pascucci n. 22) o sede di Fonteblanda (Piazza dell’Uccellina n. 16).

Trasporto scolastico

Il trasporto scolastico è un servizio che concorre a rendere effettivo il diritto allo studio ed è attuato nell’ambito delle competenze dell’amministrazione comunale, così come previste dalla Legge regionale 26/07/2002 n. 32, ed è rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia (materne), primarie (elementari) e secondarie di primo grado (medie) sia statali che private presenti sul territorio comunale, previa presentazione di domanda di iscrizione che deve essere rinnovata ciascun anno scolastico. Il servizio viene assicurato mediante affidamento a ditta specializzata, che è responsabile degli alunni trasportati dal momento della salita fino alla discesa dal mezzo.

L’iscrizione deve essere effettuata prima dell’inizio di ciascun anno scolastico, previa pubblicazione di apposito bando a cura dell’Ufficio Pubblica istruzione, e compilando l’apposito modulo. Il bando e la relativa modulistica saranno disponibili, fino alla data di scadenza, sul sito del Comune di Orbetello. Il servizio viene disciplinato dal “Regolamento del servizio di trasporto scolastico”, disponibile sul sito.

Le domande di iscrizioni pervenute oltre al termine di presentazione della domanda annuale potranno essere accolte soltanto nel caso in cui l’accoglimento delle domande pervenute in ritardo non comporti pregiudizio all’organizzazione del servizio ed in relazione alla disponibilità di posti sui mezzi di trasporto.

Rette

Le rette vengono stabilite annualmente con l’approvazione della delibera dei servizi a domanda individuale.

Rette anno scolastico 2024/2025: il regolamento prevede uno sconto del 20% sulle mensilità in cui cadono le festività natalizie e pasquali, riservata sia ai residenti nel Comune di Orbetello che ai non residenti (dicembre – gennaio – mese in cui cade la domenica di Pasqua). Inoltre, è prevista una ulteriore riduzione per i figli successivi al primi ed iscritti al medesimo servizio (solo per i residenti), come di seguito indicate:

riduzione del 20% della retta per il secondo figlio iscritto al servizio;

riduzione del 40% della retta per il terzo figlio iscritto al servizio;

nessun pagamento per il quarto figlio iscritto al servizio.

Le rette di contribuzione devono essere pagate entro la seguenti date di scadenza:

1° trimestre entro il 30 settembre 2024;

2° trimestre entro il 10 dicembre 2024;

3° trimestre entro il 10 marzo 2025;

mese di giugno entro il 10 dello stesso mese (solo per i frequentanti la scuola dell’infanzia)

In caso di ritardato pagamento sarà applicata una penale corrispondente al 10% dell’importo dovuto, applicata dall’undicesimo giorno successivo alla scadenza (tolleranza di 10 giorni).

Nessun rimborso è dovuto nel caso di impossibilità ad eseguire il servizio per cause di forza maggiore, come pure nel caso di cessazione volontaria dell’utenza prima della fine dell’anno scolastico.

Agevolazioni

Previa pubblicazione di apposito bando e presentando domanda entro la data di scadenza del bando stesso, sono previste delle riduzioni per quei nuclei residenti che hanno un Isee entro determinate soglie (che ciascun anno vengono individuate dall’amministrazione comunale). Tale bando esce in coincidenza con le domande di iscrizione al servizio, o comunque il termine ultimo di scadenza coincide con quello di scadenza del bando per la presentazione di iscrizione al servizio. Le domande pervenute in ritardo non vengono prese in considerazione. Tale agevolazione non è cumulabile con lo sconto per i figli successivi al primo iscritti al servizio.

Disdette

In caso di disdetta dal servizio è prevista l’esenzione dal pagamento solo nei seguenti casi:

disdetta prima dell’inizio del servizio;

cambio di residenza in altro Comune;

motivi di salute attestati da certificazione medica che sconsiglino la frequenza dal servizio.

Ulteriori riduzioni

Non sono previste ulteriori riduzioni delle rette, oltre quanto già indicato sopra (festività e figli successivi al primi iscritti al servizio).

Modalità di pagamento

Il pagamento deve essere effettuato specificando nella causale “Servizio di trasporto scolastico”- Nome e cognome dell’alunno- Scuola frequentata e trimestre che viene pagato.

Sono previste le seguenti modalità di pagamento:

tramite versamento su conto corrente postale n. 10702587 intestato a Comune di Orbetello – “Gestione diritto allo studio”;

tramite versamento su conto corrente bancario del Comune di Orbetello, Iban IT73A010307232000000078405;

tramite pagamento in uno degli sportelli di tesoreria del Monte dei Paschi di Siena: sede di Orbetello (Via Mura di Ponente n. 11), sede di Albinia (Via Pascucci n. 22) o sede di Fonteblanda (Piazza dell’Uccellina n. 16).

Si raccomanda di conservare le ricevute dei pagamenti per almeno 5 anni.

Per le famiglie residenti nel Comune di Orbetello, per l’anno scolastico 2024/2025, è prevista la concessione di esoneri parziali o totali dal pagamento della quota di compartecipazione ai seguenti servizi:

asilo nido

⁠esonero totale dal pagamento della quota di compartecipazione al servizio stesso per i nuclei familiari con Situazione economica equivalente (Isee) non superiore a € 5.442,76;

⁠⁠esonero parziale (50%) dal pagamento della quota di compartecipazione al servizio stesso per i nuclei familiari con Situazione economica equivalente (Isee) non superiore a € 7.257,38;

Progetto 1/6

⁠esonero totale dal pagamento della quota di compartecipazione al servizio stesso e al servizio di trasporto scolastico per i nuclei familiari con Situazione economica equivalente (Isee) non superiore a € 5.442,76;

⁠esonero parziale (50%) dal pagamento della quota di compartecipazione al servizio stesso e al servizio di trasporto scolastico per i nuclei familiari con Situazione economica equivalente (Isee) non superiore a € 7.257,38;

scuole dell’infanzia statali e paritarie

⁠esonero totale dal pagamento della quota di compartecipazione ai servizi di mensa e trasporto scolastico ai nuclei familiari con Situazione economica equivalente (Isee) non superiore a € 5.442,76;

⁠⁠esonero parziale (50%) dal pagamento della quota di compartecipazione ai servizi di mensa e trasporto scolastico ai nuclei familiari con Situazione economica equivalente (Isee) non superiore a € 7.257,38;

scuole primarie e secondarie di primo grado statali

⁠⁠esonero parziale (25%) dal pagamento della quota di compartecipazione ai servizi di mensa e trasporto scolastico ai nuclei familiari con Situazione economica equivalente (Isee) non superiore a € 7.257,38;

La domanda deve essere redatta su apposito modulo da ritirare all’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) o scaricabile dal sito istituzionale www.comune.orbetello.gr.it; riportare in calce la firma di entrambi genitori o di chi ne fa le veci; essere compilata in tutte le sue parti; essere corredata della certificazione Isee rilasciata da un Centro di assistenza fiscale; essere riconsegnata all’Ufficio Protocollo oppure inviata mezzo Pec all’indirizzo protocollo@pec.comuneorbetello.it entro e non oltre il 30 settembre 2024 ( Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione).

Il richiedente autocertifica sotto la propria responsabilità quanto richiesto e l’amministrazione procederà ai dovuti controlli in applicazione al regolamento sulle autocertificazioni di questo Comune.

Per qualsiasi informazioni visitare il sito istituzionale del Comune di Orbetello o contattare il seguente indirizzo mail: istruzione@comune.orbetello.gr.it