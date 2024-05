“Nidi Gratis”: il Comune aderisce al progetto della Regione

Scarlino (Grosseto). È stato approvato il nuovo bando “Nidi Gratis” per l’anno educativo 2024-2025 con cui la Regione Toscana garantisce un contributo alle famiglie per la gratuità dei servizi educativi per la prima infanzia, dai nidi d’infanzia, agli spazi gioco, ai servizi educativi nei contesti domiciliari.

Le famiglie potranno presentare le domande dalle ore 9 di oggi, mercoledì 29 maggio, fino alle 18 del 27 giugno 2024, esclusivamente mediante applicativo regionale appositamente dedicato a questa procedura (accesso tramite Spid, Cie, Cns).

Sono disponibili alla pagina dedicata alla misura www.regione.toscana.it/nidigratis l’elenco dei servizi prima infanzia presso cui poter beneficiare della misura “Nidi Gratis” e le brevi linee guida per la presentazione della domanda.

Il bando è finanziato con le risorse del Fse, 2021-2027 e rientra nel progetto GiovaniSi.