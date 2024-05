Educazione stradale: gli studenti a lezione da Polizia municipale e Aci

Grosseto. La Polizia municipale e l’Automobile club di Grosseto, anche per l’anno scolastico 2023/2024, hanno attivato, promosso e portato a termine un progetto di educazione stradale a cui hanno aderito gli istituti comprensivi Grosseto 3 e Grosseto 5, con le classi delle scuole elementari e medie dei plessi di viale Uranio e delle vie Rovetta, De Amicis, Portogallo, Jugoslavia e Sicilia.

Il progetto ha coinvolto 36 classi, per un totale di oltre 700 ragazzi, ed è stato improntato, per meglio catturare l’attenzione dei bambini e correlare gli argomenti alle loro diverse età e interessi, a sensibilizzare l’uso e il corretto utilizzo del seggiolino, così come a evidenziare il corretto comportamento del pedone e del ciclista.

Per l’adempimento di tali compiti sono stati utilizzati specifici filmati messi a disposizione dall’Aci Grosseto e altri supporti in dotazione alla Polizia Municipale (segnali stradali, presentazioni in power-point, ecc.), oltre naturalmente alla preparazione e alla professionalità del personale docente dell’Aci e della Polizia Municipale.

A conclusione del percorso formativo, venerdì 31 maggio, dalle 9 alle 16, nel piazzale di via De Amicis, si terrà un’esercitazione pratica con gli studenti delle scuole di via Rovetta e via De Amicis, che, su un percorso appositamente realizzato con birilli e segnali, si cimenteranno nelle vesti di pedoni e ciclisti.

Nella mattinata i bambini riceveranno anche la visita del sindaco, dell’assessore alla sicurezza, del comandante della Polizia Municipale, del presidente e del direttore dell’Aci di Grosseto.