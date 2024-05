“A scuola di Costituzione” e “Sentieri partigiani”: evento conclusivo al Polo universitario

Grosseto. Venerdì 31 maggio, nell’aula magna della Fondazione Polo universitario grossetano, si celebrerà l’evento conclusivo dedicato all’importante progetto educativo e formativo ideato dal comitato provinciale dell’Anpi, in collaborazione con le quindici articolazioni territoriali tra sezioni e circoli dell’Anpi attivi in Maremma.

Il titolo scelto per la giornata, che grazie alla presenza dei qualificati relatori offrirà a tutti i presenti anche la possibilità di scoprire interessanti elementi storici e giuridici sulla nascita e sul periodo transitorio che precedette la Repubblica italiana, è l’esplicativo “Dalla Consulta nazionale all’Assemblea costituente, il ritorno alla democrazia dopo la dittatura attraverso il suffragio universale”.

Il programma

A partire dalle 9.15, dopo i saluti istituzionali iniziali, si susseguiranno gli interventi di Luciano G. Calì, presidente del comitato provinciale “Norma Parenti” dell’Anpi, di Alessandra Nardini, assessore alla cultura della memoria della Regione Toscana, di Michele Bray, capo di gabinetto della Prefettura di Grosseto, di Bernard Dika, consigliere all’innovazione e alle politiche giovanili della Regione Toscana ed ex presidente del Prst, di Gabriele Marini, dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Grosseto, di Daniela Castiglione, coordinatrice del Forum provinciale delle associazioni dei genitori della scuola, di Giacomo Pacini, storico e saggista, e di Maura Mordini, del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Siena.

All’interno dell’evento, in collaborazione con il Parlamento regionale degli studenti della Toscana e con la Consulta provinciale degli studenti, sarà dato ampio spazio alla presentazione dei lavori delle studentesse e degli studenti degli istituti di ogni ordine e grado della provincia di Grosseto coinvolti nell’anno scolastico 2023-2024, con una chiusura artistica e musicale della XII edizione del progetto provinciale “A scuola di Costituzione” e “Sentieri partigiani”, promosso in Maremma dall’Associazione nazionale Partigiani d’Italia durante il mandato del presidente nazionale Carlo Smuraglia, insigne giurista e partigiano, che fece dell’esperienza grossetana un proficuo viatico per la stipula nel 2014 del protocollo d’intesa Anpi-Miur.

«Giusto pochi giorni fa è stato firmato il rinnovo del protocollo d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito – rammenta Luciano G. Calì, presidente del comitato provinciale “Norma Parenti” dell’Anpi –, un protocollo che è stato sottoscritto congiuntamente dalle associazioni partigiane ed anche dalla Confederazione italiana delle Associazioni combattentistiche e partigiane di cui l’Anpi è stata fondatrice. Si tratta di un ulteriore risultato positivo, anche se purtroppo giunge ad anno scolastico sostanzialmente concluso. Abbiamo davanti la programmazione per il 2024/2025, d’importanza cruciale perché coincide con l’80° anniversario della liberazione d’Italia. Ci auguriamo pertanto una tempestiva e piena collaborazione del Ministero, come finora avvenuto con le istituzioni scolastiche provinciali e regionali».

Il rinnovo del protocollo rappresenta infatti un passo significativo per rafforzare l’educazione civica attraverso la realizzazione di attività didattiche nelle scuole di primo e secondo grado, mirate a diffondere i valori fondamentali della Costituzione, ovvero democrazia, libertà e rispetto della persona umana, con l’immutato obiettivo di formare cittadini consapevoli e responsabili che comprendano l’importanza della partecipazione attiva in grado di contribuire alla costruzione di una società più giusta.

Durante la cerimonia, in occasione della ravvicinata Festa della Repubblica, sarà inoltre esposta in aula magna e aperta al pubblico la mostra nazionale dedicata alle Madri costituenti (www.madricostituenti.it).

Per informazioni: https://www.polouniversitariogrosseto.it/2024/a-scuola-di-costituzione-dalla-consulta-nazionale-allassemblea-costituente/