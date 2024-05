“Biologia con curvatura biomedica”: concluse le lezioni dei medici agli studenti

Grosseto. Due licei scientifici, un centinaio di studenti con l’intenzione di frequentare la facoltà universitaria di Medicina e di praticare la professione medica. Sono loro i medici del futuro.

Il progetto di orientamento “Biologia con curvatura biomedica” promosso dall’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Grosseto ha coinvolto anche per l’anno scolastico 2023/2024 gli allievi che frequentano gli ultimi tre anni del liceo “Aldi” di Grosseto e del liceo “Cattaneo” di Follonica, istituti scolastici individuati tramite un bando pubblico nato dall’accordo tra la Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, e il Ministero dell’istruzione e del merito.

Un progetto che porta all’interno delle scuole superiori un percorso di orientamento per l’accesso alla facoltà di Medicina e che – in base ai numeri – interessa e coinvolge sempre più studenti, secondo un programma triennale che prevede lezioni frontali e attività di laboratorio con la visita di alcuni reparti ospedalieri e test conclusivi. La giornata finale dell’edizione 23/24, all’ospedale Misericordia di Grosseto, ha visto gli studenti alle prese con prove pratiche: la simulazione di un intervento tramite un robot chirurgico, il posizionamento di una endoprotesi aortica, prove di sutura chirurgica.

«Il numero crescente degli studenti partecipanti a questo progetto è significativo – spiega la referente del progetto per l’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Grosseto, la dottoressa Maria Angela Bernardi – perché conferma quanto la professione medica susciti ancora grande interesse tra i giovanissimi. Per questo è importante far capire ai medici del futuro gli aspetti principali del nostro lavoro e guidarli nel migliore dei modi verso il test di ammissione alla facoltà di Medicina. Anzi, il successo del progetto è tale che pensiamo sia ormai vicino il momento di istituire un liceo interamente dedicato alla professione medica in provincia di Grosseto. Intanto, anche da parte della presidente dell’Ordine, Paola Pasqualini, ringraziamo tutti i medici che si sono prestati a tenere le lezioni a titolo totalmente gratuito, lo staff dirigenziale dell’Asl grossetana, i dirigenti scolastici, i docenti e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita del progetto».

«Aprire le porte dell’ospedale agli studenti permette di fargli conoscere un’attività sanitaria come possibilità del loro futuro lavorativo – dichiara il direttore del presidio ospedaliero di Grosseto, Michele Dentamaro –. Ringrazio la dottoressa Baldi per il coordinamento di tutte le attività connesse a questo progetto, la presidente dell’Ordine dei Medici, Paola Pasqualini, la responsabile del progetto Maria Angela Bernardi e tutti gli studenti per l’impegno dimostrato auspicando di incontrarli fra qualche anno come professionisti sanitari».

«È stato un onore poter organizzare la sessione pratica di questo progetto dell’Ordine dei Medici in collaborazione con il Ministero della Salute e di poter far assaporare agli aspiranti studenti di Medicina quale potrebbe essere la riva di attracco dei loro studi – dichiara Irene Baldi, direttrice dell’Unità operativa semplice di Diagnostica vascolare all’ospedale di Grosseto –. Devo dire che l’entusiasmo dei liceali ha contagiato sia me che i miei collaboratori Dorma, Panzano ed Amoretti, ma straordinaria è stata l’accoglienza e la disponibilità di tutti professionisti del nosocomio Misericordia che si sono spesi in questo percorso con una passione e generosità formidabili. Questo progetto è un seme che germoglierà negli anni a venire».

I ringraziamenti dell’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri di Grosseto vanno alla dottoressa Assunta De Luca (della direzione sanitaria della Asl), al dottor Michele Dentamaro (direzione di presidio), al dottor Sergio Bovenga, ai dirigenti scolastici Roberto Mugnai e Marilena Maddaluna, ai docenti referenti dei progetti Alice Severi e Nazaro Musto, agli organizzatori della parte laboratoriale, dottoressa Irene Baldi e dottor Giuseppe De Pietro, e ai medici dell’Ordine che hanno tenuto le lezioni a titolo gratuito: Cristina Cellini, Michele Lottini, Ottavia Russo, Gianluca Messa, Gabriele Olivoni, Sandra Menchetti, Francesca De Giorgio, Anna Sabatino, Manola Pisani, Mariella Agresti, Andrea Frosolini, Domitilla Marconi, Adriano Benelli.

Per l’accesso e la visita ai reparti l’Ordine ringrazia Andrea Montagnani, Susanna Falorni, Roberto Marconi, Marco Biscontri, Genni Spargi, Luca Franci, Ugo Limbruno, Massimo Pieraccini, Andrea Coratti, Federico Filippi, Pierfrancesco Perani, Mauro Breggia, Stefano Barbadori, Riccardo Bolognini, Paolo Calabria, Alberto Cresti, Andrea Picchi, Giovanna Forteleoni. Francesco Tedone e Stefano Falini. Un ringraziamento anche ai dottori Amoretti, Dorma e Panzano.

Nella foto: la giornata finale del progetto “Biologia con curvatura biomedica” all’ospedale Misericordia di Grosseto